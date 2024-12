Il prossimo Apple Watch Ultra potrebbe introdurre i messaggi via satellite

Che un nuovo Apple Watch Ultra arriverà nel 2025, è un dato di fatto, ma l'aspetto interessante è che potrebbe giungere con funzionalità di messaggistica satellitare e di monitoraggio della pressione sanguigna, almeno secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Queste nuove caratteristiche amplierebbero significativamente le capacità dello smartwatch di punta di Apple (che potete trovare su Amazon nella nuova versione nera).

La messaggistica satellitare, già presente sugli iPhone, permetterebbe agli utenti di inviare messaggi di testo dall'orologio senza connessione cellulare o Wi-Fi. Questa funzione potrebbe attrarre gli appassionati di dispositivi come il Garmin inReach, offrendo una soluzione integrata per le comunicazioni d'emergenza.

Apple sta lavorando per rendere il suo smartwatch ancora più autonomo e utile per la salute.

Il monitoraggio della pressione sanguigna, sebbene già annunciato in passato e poi rimandato, potrebbe, invece, debuttare finalmente sugli smartwatch di Cupertino. Non fornirebbe misurazioni precise, ma avviserebbe l'utente in caso di possibile ipertensione.

Gurman riporta anche che Apple sta sostituendo i modem Intel nei suoi orologi con componenti MediaTek. Questi nuovi chip potrebbero supportare RedCap, una versione del 5G ottimizzata per dispositivi indossabili e IoT, che sacrifica alcune antenne e larghezza di banda per migliorare durata della batteria e ridurre i costi.

Per quanto riguarda la connettività satellitare, è probabile che Apple si affidi a Globalstar, suo partner già per le connesisoni via satellite degli iPhone e di cui ha recentemente acquisito una quota del 20%. Queste innovazioni sottolineano l'impegno di Apple nel migliorare costantemente le funzionalità dei suoi dispositivi indossabili, puntando su autonomia, sicurezza e un costante, e accurato, monitoraggio della salute.