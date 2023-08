Presentato in Cina il mese scorso, Honor Magic V2 è ora pronto a fare il suo debutto a livello globale all’imminente evento dedicato durante IFA 2023. E a quanto pare non sarà solo…

Programmato per il 1° settembre, il keynote di Honor all’IFA 2023 ha posto le basi per la presentazione globale del Magic V2. La caratteristica più evidente dell’Honor Magic V2 è la sua estrema sottigliezza, un design molto simile a quello di Huawei Mate X3. Con un ingombro di soli 4,8 mm quando è aperto e di 9,9 mm quando è piegato, questo dispositivo stabilisce un nuovo standard nel campo degli smartphone pieghevoli. Per intenderci, il Magic V2 supera senza sforzo i suoi concorrenti, come il Samsung Galaxy Z Fold 5, che vanta dimensioni di 6,1 mm quando è piegato e 13,4 mm quando è aperto.

Tuttavia, il fascino del Magic V2 va oltre il suo form factor. Con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16GB di RAM e opzioni di archiviazione da 256GB, 512GB o 1TB, il dispositivo di punta di Honor vanta prestazioni da vero top di gamma.

Quando si tratta di catturare i momenti della vita, il Magic V2 ha delle ottime armi a disposizione. Una fotocamera principale da 50MP è corredata da una fotocamera grandangolare da 50MP e da una fotocamera da 20MP con teleobiettivo. Alla base c’è una batteria da 5.000mAh supportata da una ricarica via cavo da 66W. Il display OLED da 7,92 pollici del Magic V2 offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz e il supporto HDR10+.

Il paragone con il Samsung Galaxy Z Fold 5 è inevitabile, ma l’Honor Magic V2 si fa valere senza paura. Non solo vanta specifiche superiori sulla carta, ma ha anche un chiaro vantaggio in termini di maneggevolezza e dimensioni. Con un prezzo previsto di circa 1300 euro per il mercato europeo e 1300 dollari per gli Stati Uniti (ovviamente ancora da verificare), il Magic V2 si presenta come un’alternativa interessante alla sua controparte decisamente più costosa.

L’altro dispositivo pieghevole che Honor dovrebbe annunciare a IFA 2023 è un nuovo modello inedito. Anche se non ci sono state indiscrezioni o fughe di notizie in merito, non è escluso che venga lanciato un flip phone pieghevole in stile Motorola Razr 40 Ultra. Questo tipo di pieghevole sta diventando sempre più popolare e ha anche il maggior volume di vendite in termini di unità.

L’evento IFA di Honor sarà trasmesso in streaming sul suo sito web alle 10:00 del 1° settembre. L’evento si terrà a Berlino, continuate a seguirci per la nostra copertura sul posto!