Durante l’ultimo evento Galaxy Unpacked, Samsung ha finalmente reso ufficiale il suo nuovo smartphone pieghevole a libro. Galaxy Z Fold5 arriva con un design della cerniera rinnovato, un aggiornamento delle specifiche di base ma anche un prezzo ancora più salato.

Basterà l’ottima esperienza software a conquistare ancora una volta il mercato oppure la concorrenza sarà diventata pericolosa?

Nel corso degli ultimi anni è innegabile che la gamma Galaxy Z Fold sia cambiata solo marginalmente ed in maniera iterativa, per lo meno per quanto riguarda il design esterno e le caratteristiche iconiche della serie. Anche quest’anno, come lo scorso, sembra che l’azienda coreana abbia giocato sul sicuro con Samsung Galaxy Z Fold5, forse fin troppo tranquilla del fatto che la concorrenza è ancora scarsa nei mercati occidentali.

Praticamente invariati i due display: 6,2″ con risoluzione HD+ per l’allungato pannello esterno e 7,6″ per lo schermo pieghevole interno, entrambi AMOLED 2X con frequenza adattiva fino a 120Hz. Samsung ha migliorato del 30% la luminosità del display interno che ora raggiunge i 1750 nit, rendendo meno visibile la piega e più adatto ad un uso all’esterno lo smartphone foldable di riferimento.

La cerniera Flex Hinge è stata rivista, alleggerita (lo smartphone pesa 10g in meno rispetto al modello dello scorso anno, sembrano pochi ma si nota!) e rafforzata. Inoltre, il sistema di chiusura non lascia spazi tra le due metà dello smartphone e permette a Samsung di diminuire la visibilità della piega. Non siamo ai livelli di molti concorrenti cinesi che ormai sembra abbiano trovato la strada migliore in questo senso, e un po’ questo ci dispiace, ma i miglioramenti sono visibili. Samsung è riuscita a mantenere la certificazione IPX8.

Il SoC è stato aggiornato al nuovo Snapdragon 8 Gen 2 nella sua edizione leggermente overcloccata che l’azienda chiama “for Galaxy”, lo stesso visto su Samsung Galaxy S23 Ultra e sugli altri dispositivi della serie. Purtroppo non migliora la batteria, ancora una volta da 4400mAh e che ci saremmo aspettati aumentasse in capacità, ma siamo sicuri che avrà una durata ancora migliore grazie ad un aumento di efficienza nel SoC.

12GB la RAM su tutte le varianti, mentre la memoria interna parte da 256GB, tocca i 512GB e arriva fino a 1TB non espandibili. Android 13 e One UI 5.1.1 al lancio, con Galaxy Z Fold5 che immaginiamo sia tra i primi nella lista per l’aggiornamento One UI 6 e Android 14 nel corso dei prossimi mesi.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold5 Schermo principale Display da 7,6 pollici QXGA+

Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2176 x 1812 pixel, 21,6:18)

Refresh rate adattivo da 120 Hz (1~120Hz) Schermo esterno Display HD+ da 6,2 pollici

Dynamic AMOLED 2X (2316 x 904 pixel, 23,1:9) Refresh rate adattivo da 120Hz (48~120Hz) Dimensioni e peso Chiuso: 67,1 x 154,9 x 13,4 mm

Aperto: 129,9 x 154,9 x 6,1 mm

Peso: 253g Fotocamere Posteriori 50MP Dual Pixel AF, OIS, f/1.8

12MP f/2.2, FOV 123°

10MP Space Zoom PDAF, F2.4, OIS, zoom ottico 3X Frontale 10MP f/2.4 con Selfie Flash Interna 4MP f/1.8 sotto il display Processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM e memoria interna 12GB RAM LPDDR5X

256GB/512GB/1TB UFS 4.0 Batteria e ricarica 4400mAh Ricarica 25W

Ricarica wireless

Condivisione batteria wireless Resistenza all’acqua IPX8 Sistema operativo Android 13

One UI 5.1.1 Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Sensori Lettore di Impronte Digitali Laterale, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore Hall, Sensore di Prossimità, Sensore di Luminosità Sicurezza Samsung Knox, Samsung Knox Vault SIM 2x Nano SIM + eSIM Colorazioni Icy Blue, Phantom Black, Cream

Esclusivamente su Samsung.com: Gray, Blue

Prezzi e disponibilità

Samsung Galaxy Z Fold5 è disponibile al pre-ordine a partire da oggi, mentre la disponibilità generale sarà a partire dall’11 agost0, insieme a una varietà di custodie quali la Slim S Pen Case, la Clear Gadget Case, l’Eco-Leather Case, e la Standing Case con Strap.