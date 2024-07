Il Samsung Galaxy Fold6 Slim è pronto per sfidare Xiaomi

Il settore degli smartphone pieghevoli si sta preparando per alcuni importanti aggiornamenti, come dimostrato dalle recenti anticipazioni legate al Samsung Galaxy Z Fold6, previsto per essere presentato la prossima settimana.

Insieme a questo atteso modello, circolano numerose voci su una variante più sottile dello stesso dispositivo, il cui ingresso sul mercato è previsto per l'ultimo trimestre dell'anno.

Secondo un report di The Elec, ripreso da Android Authority, la produzione del modello in questione, soprannominato informalmente come "slim", è stata definitivamente approvata da Samsung.

Questo smartphone dovrebbe distinguersi per il suo design molto più sottile, fattore che ha comportato la rimozione del supporto alla S Pen. In compenso, però, il Fold6 Slim vanterà un display principale da ben 8 pollici e uno esterno da 6,5 pollici.

Per confronto, il Galaxy Z Fold5, attualmente sul mercato, offre un display principale da 7,6 pollici e uno esterno da 6,2 pollici. The Elec non ha fornito ulteriori dettagli su quali caratteristiche renderanno il Fold6 Slim appetibile per gli utenti, ma è indubbio, vista l'assenza del supporto alla S-Pen, che non si tratti del tanto chiacchierato Galaxy Z Fold 6 Ultra, che a questo punto pensiamo rimarrà una semplice "voce di corridoio".

Quello che è mportante sottolineare e che, secondo il report, verranno prodotti solo tra i 400,000 e i 500,000 pezzi di questa variante, con la Cina menzionata come il mercato di lancio principale per questo modello.

Questa esclusività, oltre a limitare inizialmente la disponibilità su scala globale, pare essere una strategia aziendale ben precisa atta a contrastare l'arrivo del prossimo foldable di Xiaomi, il quale punta a diventare "il più sottile e performante" sul mercato.

La conferma dell'esistenza di questo modello, e delle sue specifiche, potrebbe non avvenire durante il prossimo evento: Unpacked, previsto per il 10 luglio, durante il quale, sempre basandoci sulle indiscrezioni degli ultimi giorni, potrebbe venir presentata esclusivamente la linea di prodotti disponibile su scala globale.