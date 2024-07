Xiaomi lancia la sfida a Galaxy Z Fold6 con il foldable più sottile al mondo

Secondo le ultime indiscrezioni, Xiaomi è pronta a lanciare la sua nuova linea di telefoni pieghevoli tra una settimana. Una buona notizia è che il Mix Fold 4, che potrebbe competere con il Samsung Galaxy Z Fold6, potrebbe avere un lancio globale a sorpresa secondo quanto riportato da un noto leaker.

Fino ad ora, i telefoni pieghevoli di Xiaomi non hanno mai raggiunto il mercato globale, ma questo potrebbe cambiare secondo un post di Ice Universe su X, che suggerisce un lancio mondiale per il Mix Fold 4 il 12 luglio.

I predecessori della serie, il Xiaomi Mix Fold 2 e Mix Fold 3, sono stati venduti solo in Cina. Questo ha limitato la maggior parte degli utenti all'acquisto di modelli importati.

Il Mix Fold 3, in particolare, si è dimostrato un potente competitore per il Google Pixel Fold e il Samsung Galaxy Z Fold5 grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2, fino a 1TB di memoria e uno schermo AMOLED pieghevole da 8,03 pollici.

Il nuovo Xiaomi Mix Fold 4 sembra andare ancora oltre, con un design ancora più sottile, di poco superiore ai 9 mm di spessore quando piegato. A titolo di confronto, il Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere spesso 12.1 mm quando piegato, o 5.6 mm quando aperto, almeno secondo le più recenti fughe di notizie.

Xiaomi sembra determinata a sfidare un altro produttore cinese di telefoni, Honor, anch'esso pronto a lanciare il suo Magic V3 RSR il prossimo 12 luglio.

Le specifiche divulgate finora suggeriscono che il Mix Fold 4 includerà un processore Snapdragon 8Gen 3, una fotocamera principale da 50MP, brandizzata Leica Summilux, una batteria da oltre 5000mAh, ricarica wireless e certificazione IPX8.

L'area dei telefoni pieghevoli sta vivendo un periodo molto intenso. Oltre al teaser di Honor per il lancio del suo foldable Magic V3, Samsung sta preparando il lancio del Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 per l'evento Galaxy Unpacked 2024 del 10 luglio.

Questo formato, un tempo di nicchia, sta diventando sempre più mainstream in virtù della sua versatilità. Con l'impegno di Xiaomi, Honor, OnePlus e Samsung in questo settore, si spera che i prezzi possano iniziare a scendere in virtù di una competizione sempre più agguerrita.