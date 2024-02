Il tablet con schermo 3D senza occhiali si migliora, ecco Nubia Pad 3D II

ZTE è salita sul palco del suo stand al Mobile World Congress 2024 per presentare la sua ultima innovazione: il Nubia Pad 3D II, il primo tablet 3D al mondo senza occhiali 5G+AI, diretto successore del modello presentato lo scorso anno.

Il Nubia Pad 3D II vanta una tecnologia di visualizzazione 3D aggiornata, spinta da un motore di elaborazione AI. Le lenti a cristalli liquidi, insieme agli algoritmi di elaborazione delle immagini integrati, contribuiscono a un aumento dell'80% della risoluzione 3D e a un incremento del 100% della luminosità. Il risultato è un'esperienza 3D completamente coinvolgente, senza occhiali, che affascina gli utenti con un realismo migliorato e immagini vibranti.

Una delle caratteristiche principali del tablet è l'adozione della tecnologia Neovision 3D Anytime, che consente la conversione in tempo reale dei contenuti 2D in 3D. Con un semplice clic, gli utenti possono trasformare immagini, giochi, video e contenuti multimediali in streaming in accattivanti immagini 3D senza occhiali.

Oltre al suo eccezionale display, il Nubia Pad 3D II facilita la creazione di contenuti 3D grazie al suo "Super Biomimetic Eye", un sistema a doppia fotocamera aggiornato con un motore AI di nuova generazione. Questo miglioramento si traduce in un aumento di 2,5 volte del campo di ripresa 3D ottimale, offrendo agli utenti uno spazio creativo più ampio per foto, video e materiali promozionali in 3D.

Inoltre, il tablet supporta la collaborazione multischermo AI 3D, consentendo lo streaming wireless delle interfacce delle applicazioni dagli smartphone ZTE. Gli utenti possono anche proiettare contenuti da qualsiasi dispositivo supportato da Miracast per un'esperienza di visione 3D senza fili. La funzione di anteprima rapida a schermo incrociato migliora ulteriormente l'esperienza collaborativa in 3D.

Sotto il cofano, il Nubia Pad 3D II è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, UFS4.0 e LPDDR5X, che fornisce un'immensa potenza di calcolo e solide prestazioni. La batteria da 10000mAh e la ricarica rapida da 66W alleviano le preoccupazioni relative alla batteria, garantendo un utilizzo prolungato. Il grande schermo da 12,1 pollici da 2,5K con risoluzione 2560x1600 pixel e frequenza di aggiornamento di 144Hz, abbinato a quadrupli altoparlanti simmetrici, offre un'esperienza audiovisiva coinvolgente.

Come osserva Ni Fei, Senior Vice President di ZTE:

"Nell'ondata del 5G, ZTE sta collaborando strettamente con China Mobile e con tutti i partner per creare un ecosistema 3D a tutto campo, consentendo a un maggior numero di consumatori di godere del fascino del 3D".

Mentre il settore abbraccia l'inevitabile tendenza del 3D senza occhiali, il Nubia Pad 3D II di ZTE si pone all'avanguardia, non solo come prodotto ma come catalizzatore di un ecosistema 3D full-scenario senza occhiali che abbraccia i settori della sanità, dell'istruzione, dell'audiovisivo, del live broadcasting, delle videoconferenze, del turismo culturale e dei display pubblicitari.