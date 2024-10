Il tuo iPhone 16 Pro si riavvia da solo? È un bug di iOS

Numerosi utenti degli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max stanno riscontrando inconvenienti con riavvii improvvisi dei loro dispositivi. Questi problemi si verificano sia sulla versione stabile iOS 18.0.1 sia sulla beta iOS 18.1, ma sembrano non interessare i modelli iPhone 16 e iPhone 16 Plus, né le versioni precedenti del dispositivo.

Le lamentele degli utenti riguardo ai riavvii inaspettati sono emerse su piattaforme come Reddit e le community di supporto di Apple, evidenziando come il malfunzionamento possa influenzare negativamente l'uso quotidiano dello smartphone. Alcuni utenti hanno segnalato che, preceduti da una lenta risposta del display al tocco, i loro iPhone si riavviano senza apparente motivo, interrompendo così l'esperienza d'uso con potenziale perdita di notifiche e messaggi fino allo sblocco post-riavvio del dispositivo.

Sfortunatamente, un bug sta compromettendo l'affidabilità degli iPhone 16 Pro nel quotidiano

Nonostante alcuni abbiano tentato di risolvere il problema sostituendo il dispositivo, i nuovi iPhone hanno manifestato lo stesso difetto, suggerendo che il problema possa risiedere nel software piuttosto che nell'hardware. Un tentativo di soluzione proposto da alcuni utenti include il non ripristinare lo smartphone da un backup di iCloud, che sembra aver mitigato il problema per chi ha configurato come nuovo il proprio iPhone 16 Pro.

Nonostante la gravità del problema per chi ne è affetto, si registra un numero relativamente basso di riavvii per la maggior parte degli utenti, con episodi che si verificano una volta ogni pochi giorni. Tuttavia, vi sono casi più gravi in cui gli utenti hanno sperimentato fino a 20 crash giornalieri.

Si attendono commenti ufficiali da Apple per comprendere la causa del difetto e le possibili soluzioni. Nel frattempo, la scoperta di questo bug solleva preoccupazioni sulla stabilità del dispositivo, specialmente considerando che l'iPhone 16 Pro è stato elogiato per le sue elevate prestazioni e qualità fotografica.