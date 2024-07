Il tuo smartphone Galaxy sarà tutto nuovo con la One UI 7.0, spuntano le prime immagini

Un'importante fuga di notizie ha portato alla luce numerosi screenshot della One UI 7.0, la prossima versione dell'interfaccia utente per i dispositivi Samsung Galaxy. Le immagini, diffuse online da SmartPrix e dai leaker @chunvn8888 e @vetrox360, mostrano significativi cambiamenti nel design e nuove funzionalità.

Uno degli aspetti più evidenti è l'adozione di elementi visivi più arrotondati in tutta l'interfaccia, dalle notifiche alle impostazioni rapide fino al menu generale. Questo nuovo stile sembra permeare l'intera esperienza utente.

Gli screenshot suggeriscono che Samsung potrebbe introdurre pannelli separati per le impostazioni rapide e le notifiche, una mossa che potrebbe dividere gli utenti. Questa modifica allineerebbe One UI 7.0 ad altre interfacce come MIUI/HyperOS di Xiaomi e iOS di Apple.

Un'altra novità interessante è la possibilità di trasferire le videochiamate tra dispositivi associati allo stesso account Samsung. Questa funzione, simile a quella già offerta da Google, potrebbe migliorare notevolmente l'esperienza multi-dispositivo.

Il tuo smartphone Galaxy sembrerà nuovo di zecca

Le immagini mostrano anche un rinnovamento delle icone, confermando precedenti indiscrezioni su un sostanziale restyling grafico. Un video trapelato mostra inoltre una nuova animazione per l'espansione delle notifiche in modo simile alla Dynamic Island di Apple.

Il programma beta di Samsung One UI 7.0 dovrebbe iniziare a breve, offrendo agli utenti più avventurosi la possibilità di testare in anteprima queste novità. Sebbene molti dettagli siano ancora da confermare, sembra che questa versione possa rappresentare un significativo passo avanti nell'evoluzione dell'interfaccia Samsung.

Gli appassionati di tecnologia e i possessori di dispositivi Galaxy attendono con impazienza ulteriori informazioni ufficiali su One UI 7.0, che promette di rinnovare l'esperienza utente mantenendo al contempo la familiarità e l'efficienza che hanno reso popolare l'interfaccia Samsung.