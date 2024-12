One UI 7 Beta è finalmente ufficiale, prime novità e disponibilità

Samsung ha annunciato oggi il lancio pubblico del programma beta di One UI 7, la nuova interfaccia utente che promette di rivoluzionare l'esperienza mobile grazie a potenti funzionalità di intelligenza artificiale, controlli semplificati e un'anteprima degli ecosistemi di IA scalabili del futuro.

One UI 7, secondo il brand, segna un significativo passo avanti integrando agenti di IA all'avanguardia e capacità multimodali in ogni punto di contatto dell'interfaccia, creando una piattaforma in cui ogni interazione risulta naturale e intuitiva. Il programma beta offre un primo sguardo a un'esperienza utente mobile aggiornata, con un livello di personalizzazione senza precedenti.

IA potenziata per esperienze utente più intuitive

One UI 7 introduce aggiornamenti significativi alle funzionalità di Galaxy AI, inclusi strumenti avanzati di assistenza alla scrittura. Integrati nel sistema operativo basato sull'IA, consentono agli utenti di aumentare la propria produttività selezionando testi e manipolandoli senza dover passare da un'applicazione all'altra. Questa capacità espande i potenti strumenti di assistenza alla scrittura già disponibili per gli utenti Galaxy, offrendo opzioni basate sull'IA per riassumere contenuti, controllare l'ortografia e la grammatica e formattare automaticamente le note in elenchi puntati.

Le funzionalità di chiamata aggiornate con One UI 7 spingono i confini della comunicazione e della connessione attraverso le trascrizioni delle chiamate, con supporto per 20 lingue. Quando la registrazione delle chiamate è abilitata, le chiamate registrate verranno automaticamente trascritte per essere consultate in seguito, eliminando la necessità di prendere appunti manualmente durante il multitasking.

Nuovo design per maggiore personalizzazione e controllo

Le potenti funzionalità di IA di One UI 7 si accompagnano a un nuovo look distintivo, basato su un nuovo sistema di notifiche che semplifica la comunicazione con un facile accesso dalla schermata di blocco del dispositivo. Include la "Now Bar", che evidenzia le attività pertinenti tra varie funzionalità come Interprete, Musica, Registrazione, Cronometro e altro ancora. Offrendo accesso immediato alle notifiche importanti, Now Bar riduce la necessità di sbloccare costantemente il dispositivo e consente agli utenti di interagire con le informazioni chiave senza sforzo. Prevista per i futuri dispositivi della serie Galaxy S, la Now Bar trasformerà l'esperienza della schermata di blocco, che continuerà a evolversi con esperienze più intelligenti in futuro.

Questi aggiornamenti delle funzionalità sono tutti ancorati a un design semplice, di impatto ed emotivo. Insieme, questi principi modellano esperienze semplificate e coese per gli utenti Galaxy. One UI 7 riduce il disordine visivo e promuove un'esperienza invitante progettata per entrare in sintonia con gli utenti a livello personale e consentire esperienze mobili intuitive attraverso le funzionalità di IA.

Una schermata iniziale semplificata, widget One UI riprogettati e una rivista schermata di blocco, tra le altre funzionalità, lavorano insieme per garantire agli utenti un controllo granulare su ogni dettaglio e rendere la personalizzazione intuitiva e senza interruzioni.

Esperienza fotografica ridefinita

Un'esperienza utente della fotocamera riprogettata consente un controllo più intuitivo sulle impostazioni avanzate. Pulsanti, controlli e modalità della fotocamera sono stati riorganizzati per semplificare la ricerca delle funzionalità necessarie e per offrire un'anteprima più chiara dell'immagine che si sta scattando o del video che si sta registrando.

Per le modalità Pro e Pro video, anche il layout delle impostazioni manuali è stato semplificato, rendendo più facile concentrarsi sull'immagine o sul video che si sta riprendendo. Un nuovo controllo dello zoom è disponibile quando si registra in modalità Pro video, consentendo di controllare la velocità dello zoom per transizioni fluide.

Disponibilità di One UI 7

Il rilascio ufficiale di One UI 7 inizierà con i prossimi dispositivi della serie Galaxy S, con funzionalità di IA aggiuntive, incluse funzioni di IA on-device migliorate, a partire dal primo trimestre del 2025. In linea con l'impegno di Samsung di estendere la sua politica di aggiornamento del sistema operativo, l'aggiornamento verrà gradualmente implementato su altri dispositivi Galaxy.

Il programma beta di One UI 7 sarà disponibile per la prima volta per i dispositivi della serie Galaxy S24 in Germania, India, Corea, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, a partire dal 5 dicembre. Gli utenti della serie Galaxy S24 possono candidarsi per partecipare al programma beta tramite Samsung Members. L'Italia, ancora una volta, dovrà attendere.