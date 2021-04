Il vostro iPhone ha il logo Apple decentrato? Potrebbe valere una fortuna!

Nessuno è perfetto ed Apple non fa eccezione a questa regola. Gli errori di stampa ed i difetti di produzione sono più comuni di quanto possiate immaginare e non è raro che alcuni di questi errori sfuggano anche ai più accurati controlli qualità delle fabbriche.

Si dice che un iPhone 11 Pro sia stato recentemente venduto al prezzo di 2.700 dollari per via della presenza del logo raffigurante la mela morsicata decentrato sulla scocca posteriore. Un elemento più unico che raro che siamo convinti aumenterà molto presto di valore come oggetto da collezionisti.

La fonte di questa notizia è l’account Twitter Internal Archive, un profilo non troppo conosciuto ma che in passato aveva già mostrato alcune immagini di prototipi rivelatesi reali. Nelle immagini postate dall’utente si può vedere lo smartphone ripreso da due diverse angolazioni. La seconda immagine è stata pubblicata anche con delle modifiche che ne evidenziano il difetto.

A differenza di tutti gli altri iPhone 11 Pro venduti finora, questa unità decisamente unica nel suo genere ha sulla scocca il logo dell’azienda leggermente fuori centro ed inclinato, è possibile che si sia trattato di un errore di produzione in cui il pannello non è stato inserito correttamente in una macchina prima che il logo fosse serigrafato con il laser sul dispositivo.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm — Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021

Stimato che si tratti di un errore di stampa “estremamente raro” con una probabilità di “1 su 100 milioni” di accadere, viene affermato che il dispositivo è riuscito a superare i rigorosi processi di controllo della qualità di Apple ed è stato effettivamente spedito ad un cliente. Non è però chiaro quando e come l’iPhone stampato male sia stato venduto per 2.700 dollari, né sono state pubblicate ulteriori prove per confermare l’esistenza del dispositivo.

Quello che è certo è che i veri collezionisti di prodotti Apple potrebbero pagare una fortuna per averlo. Nel caso possediate uno smartphone con un simile difetto e non ve ne siate mai curati troppo è forse il momento di rivalutare l’idea di metterlo in bella mostra!