Con un comunicato stampa Iliad che ha intenzione di allargare ulteriormente il suo raggio d’azione. La prossima mossa? Il lancio sul mercato della sua ultima novità: Iliadbox con Wi-Fi 6.

Dopo aver siglato un accordo con Fastweb per la fornitura in modalità wholesale di connettività a banda ultralarga basata sulla rete in fibra ottica Fiber-to-the-Home (FTTH), Iliad pare fortemente intenzionata a rendere più agile e veloce l’uso della rete tra le mura domestiche.

Progettata interamente dal team di Ricerca e Sviluppo di Iliad, la nuova Iliadbox Wi-Fi 6 coniuga l’ormai iconico design rotondo con migliori performance: grazie allo standard Wi-Fi 6 e alle quattro antenne con tecnologia MiMo, la connessione in Wi-Fi potrà raggiungere fino a 1Gbit/s in download, migliorando ulteriormente anche latenza e stabilità.

Per permettere agli utenti di gestire al meglio Iliadbox Wi-Fi 6 ci sarà Iliadbox Connect che, fra le numerose funzionalità, permette lo spegnimento programmato del Wi-Fi, per esempio nelle ore notturne per ridurre i consumi di energia elettrica.

Con una svolta decisamente ecostenibile la nuova Iliadbox Wi-Fi 6 è stata progettata e testata per durare almeno 10 anni, contrastando l’obsolescenza programmata. Nel dettaglio l’offerta prevede:

prezzo al mese di 24,99 euro (ridotti a 19,99 euro al mese per gli utenti iliad mobile con attiva un’offerta a 9,99 euro)

Costo di installazione 39,99 euro una tantum

Prezzo garantito per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata

Fino a 5Gbit/s suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet in download, 700Mbit/s in upload per più di 6,3 milioni di unità immobiliari (oltre a 1Gbit/s in download e 300Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari, a Milano, Torino e Bologna)

Iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo

Per arricchire l’offerta, sarà disponibile Iliad wifi extender per ampliare la copertura Wi-Fi anche nelle abitazioni più ampie.

La nuova offerta iliadbox Wi-Fi 6 è sottoscrivibile da oggi 11 ottobre sul sito iliad.it e presso le Simbox presenti su tutto il territorio italiano. È attualmente disponibile per più di 7,7 milioni di unità immobiliari e a inizio 2023 ne raggiungerà oltre 10 milioni.

Purtroppo non è tutto rose è fiori: i nuovi utenti si troveranno a spendere più di quanto non faccia chi già usufruisce dei servizi in fibra ottica dell’azienda francese. Questi ultimi infatti, al momento delle prime offerte, avevano avuto accesso alla rete a banda larga targata Iliad alla (estremamente) allettante cifra di 15,99 euro qualora fossero già clienti mobile. E questo indipendentemente dal tipo di contratto già in essere. Mentre chi non era cliente mobile poteva accedere a 23,99 euro/mese.

Ne consegue che chi aderirà alla nuova offerta dovrà spendere dai 4 ai 9 euro in più rispetto alle precedenti proposte commerciali.