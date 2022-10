Con un comunicato stampa Iliad ha fatto sapere di aver siglato un accordo con Fastweb per la fornitura in modalità wholesale di connettività a banda ultralarga basata sulla rete in fibra ottica Fiber-to-the-Home (FTTH).

Entrata nel mercato italiano nel 2016, Iliad si è presto imposta come una importante realtà di riferimento nel campo delle telecomunicazioni nazionali. E con questo accordo l’azienda allarga ulteriormente il suo ambizioso piano di investimenti nelle infrastrutture di telecomunicazione e conferma l’impegno nel voler offrire ai propri utenti solo le migliori tecnologie disponibili.

In un solo colpo Iliad riesce così nel doppio obiettivo di arricchire il portafoglio di accordi wholesale per la copertura in fibra e consolidare ulteriormente la propria presenza nel mercato della connettività FTTH in Italia, affiancando il servizio offerto da Fastweb a quelli già attivati, raggiungendo così una copertura totale, entro inizio 2023, di oltre 10 milioni di unità abitative.

Da parte sua Fastweb aggiunge un cliente importante al proprio portafoglio wholesale, confermando il segmento dell’accesso all’ingrosso come uno dei mercati in cui risulta in maggior crescita. Ad oggi, il numero di clienti della divisione ha superato 400.000 unità, segnando un aumento superiore al 100% rispetto all’anno precedente a conferma della centralità della strategia di Fastweb che punta ad accelerare la digitalizzazione del Paese fornendo infrastrutture di nuova generazione non solo ai propri clienti ma anche a quelli di altri operatori nazionali che si affidano per questo alle sue reti.

A proposito di questo nuovo, importante accordo Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb si è così espresso:

“Con questo accordo Fastweb rafforza la propria strategia di presenza nel mercato wholesale di connettività ultrabroadband. Oltre a fornire servizi a banda ultralarga a famiglie ed imprese, mettiamo la nostra infrastruttura di eccellenza a disposizione degli altri operatori per accelerare la diffusione di servizi a banda ultralarga in tutte le aree del Paese. Siamo orgogliosi che Iliad, che ha recentemente lanciato i propri servizi nel segmento del fisso, abbia deciso di affidarsi alla nostra rete e al nostro know-how tecnologico”.

La rete ultrabroadband in fibra ottica FTTH che Fastweb mette a disposizione degli altri operatori in modalità wholesale e in continua crescita: si stima che entro il 2025 arriverà a coprire oltre 14,5 milioni di abitazioni su tutto il territorio nazionale.

Secondo voi questa nuova partnership come andrà ad influenzare il mercato? Fatecelo sapere nei commenti.