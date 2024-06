Luci e ombre sullo sviluppo della fibra in Italia: tra promesse e realtà

Secondo un recente rapporto denominato FTTH Market Panorama Report, rilasciato dall'FTTH Council Europe e diffuso anche da CorCom, il panorama europeo e italiano della copertura in fibra ottica mostra una crescita, nonostante alcune sfide rimangano ancora da superare. L'attenzione è focalizzata sulle sfide legate all'adozione di questa tecnologia.

In Italia, il rapporto evidenzia un incremento nel numero di unità abitative raggiunte dalla fibra, passato dai 14 milioni del 2022 ai 15,5 milioni del 2023. Ciò corrisponde al 59% di copertura nel mercato, mentre il tasso di penetrazione è fermo al 16%. La sfida principale rimane l’adozione: il take up, ovvero la percentuale di persone che potendo accedere alla fibra non ne usufruiscono, è stabile al 26%.

I motivi dietro a questo dato così basso, potrebbero essere svariati e includono i prezz offerti dal gestore, la reale qualità della connessione nelle are più complesse da coprire e una scarsa conoscenza sui pregi di questa connessione.

In Europa, la situazione presenta dinamiche simili. La copertura in fibra FTTH o FTTB ha raggiunto i 244 milioni di unità abitative nel 2023, rispetto ai 221 milioni del 2022, un aumento di copertura del 6,5% per un tasso complessivo del 69,9%.

Nonostante l'ampio margine di copertura, il continente sconta anch'esso problemi di adozione: il tasso di penetrazione effettivo della fibra si attesta solo al 34,7%, con un tasso di adozione che nel 2023 aumenta di un minimo 0,5%, fino a stabilizzarsi al 49,6%.

Il presidente del Comitato di Market Intelligence del FTTH Council Europe, Stefano Fogli, ha sottolineato l'importanza di questi dati per i policymaker, gli investitori e gli operatori del settore, che devono comprendere a fondo l'evoluzione dell’introduzione e dell'adozione della fibra ottica in Europa.

In conclusione, sebbene i dati mostrino un progresso nella copertura della fibra in Italia e in Europa, la sfida dell'adozione rimane preponderante. Questa problematica necessita di ulteriori strategie e interventi per poter incrementare l'uso effettivo della fibra ottica tra gli utenti finali.