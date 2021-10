Iliad: offerta per la rete fissa finalmente in arrivo

Dopo aver rivoluzionato nel giro di pochi anni il panorama delle offerte per la rete mobile grazie ai suoi prezzi estremamente competitivi, Iliad sembra ora sempre più vicina al debutto nelle offerte di rete fissa e fibra ottica sul territorio italiano.

L’entrata di Iliad sul mercato della connessione Internet di casa era inizialmente stata anticipata sin dal 2020 e programmata per l’estate 2021. A ciò sembra essere seguita una serie di complicazioni mai del tutto chiarite, che hanno fatto slittare di qualche mese il lancio delle nuove offerte per la rete fissa.

L’attesa sembra ora finalmente volgere al termine: secondo Repubblica, l’operatore francese sarebbe infatti pronto a lanciarsi nella “battaglia d’autunno” per le offerte più competitive per la rete fissa, in competizione diretta con la nuova offerta Tim Gold che offre, tra le altre funzionalità, tre mesi di accesso alla fibra per 29,99 euro complessivi.

Da qualche giorno, inoltre, Iliad figura, insieme a TIM e Fastweb, tra gli operatori partner dell’azienda FiberCop, società del gruppo TIM che promuove l’innovazione e lo sviluppo digitale attraverso la diffusione in tutto il Paese, compresi i comuni più piccoli, dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH) con connessione ultrabroadband a più di 1 Gigabit al secondo.

Questa aggiunta è il risultato in realtà di un accordo di coinvestimento stipulato tra le due aziende per sviluppare il mercato della fibra ottica, che si aggiunge alla partnership già consolidata dal 2020 con Open Fiber. Era stata proprio quest’ultima azienda, nell’agosto del 2021, a garantire per prima in una dichiarazione “l’avvio dell’attivazione dei servizi di connettività Iliad sulla rete FTTH di Open Fiber dopo l’estate”.

Con ben due partner a disposizione, Iliad sembra quindi finalmente pronte a lanciare le proprie offerte per il mercato della telefonia fissa e della connessione Internet a fibra ottica. Ancora difficile prevedere, in questa fase, quali saranno i dettagli delle nuove tariffe di Iliad; in ogni caso, l’operatore francese si è finora distinto per un ventaglio di offerte dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.