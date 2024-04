ILIAD è la prima a dare un modem Wi-Fi 7 in Italia, l’offerta non è male

ILIAD ha annunciato una nuova offerta per la sua connessione in fibra, che ora propone in abbinamento un router Wi-Fi 7, cioè la nuova iliadbox Wi-Fi 7. Per il momento non sappiamo chi sia il partner di questo progetto, ma sappiamo che l’offerta si può attivare a €19,99/mese fino al 31 luglio 2024 - solo per chi è già cliente ILIAD mobile. Il prezzo pieno sarebbe €24,99/mese, e ci sono anche 39,99 euro per i costi di installazione.

ILIAD sottolinea di essere il primo operatore a offrire un router Wi-Fi 7 con la propria linea, così come aveva già fatto in Francia un paio di mesi fa.

Questo tipo di router è sicuramente in grado di offrire prestazioni superiori in termini di velocità e stabilità della rete Wi-Fi. Ma, a differenza di quanto potrebbe lasciar intendere il comunicato ufficiale, non è qualcosa che ti cambia radicalmente la vita. Se avete un router Wi-Fi di buona qualità potete stare sereni, anche se non è un Wi-Fi 7.

Se invece siete pronti a cambiare sia il router sia l’operatore, allora l’offerta di ILIAD è davvero molto molto interessante, almeno per chi è già cliente con un’offerta mobile. 20 euro al mese per la FTTH è uno dei migliori prezzi che si possano avere oggi, e con un nuovo router incluso va ancora meglio. Peccato per quei 40 euro di installazione ma non si può avere tutto nella vita.

Lo sanno bene i clienti esistenti di ILIAD e di tutte le altre compagnie: le offerte migliori sono sempre per gli altri, e per avere qualche vantaggio extra bisogna sempre affrontare la seccatura che è il cambio di operatore. Se non ne avete voglia ma vi interessa un router Wi-Fi 7, potete prendere in considerazione l’ASUS ROG Rapture GT-BE98 oppure il sistema mesh TP-Link Deco BE95.