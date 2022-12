Con un comunicato stampa, Iliad ha voluto annunciare quella che sarà la nuova offerta per il prossimo anno, disponibile fin da oggi per un periodo limitato.

Entrata nel mercato italiano nel 2018, la compagnia francese si è subito distinta per le sue offerte “spacca mercato” in grado di offrire ottimi, e sostanziosi, pacchetti a prezzi decisamente contenuti. E anche con al sua nuova offerta Iliad è intenzionata a proseguire sulla stessa strada.

Iliad non aspetta il 2023 per mantenere fede alle sue promesse, lo fa sempre, offrendo a tutti qualità e trasparenza. In pieno stile Iliad, l’operatore ha deciso anche di rivoluzionare la tradizione dei buoni propositi per l’anno nuovo: perché aspettare l’anno nuovo, quindi; e infatti già da oggi è disponibile l’offerta Flash 120 2023, per iniziare il nuovo anno con la consapevolezza di poter contare sulla rete premiata da Opensignal per la miglior disponibilità di segnale, con la trasparenza e generosità tipiche di Iliad.

Sul finire di un anno di crescita senza sosta e di nuovi traguardi raggiunti, Iliad annuncia una nuova offerta per il mobile: la Flash 120 2023! L’offerta, sottoscrivibile fino alle 10.00 del 10 gennaio 2023, comprende 120 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli, un’allowance di 8 Giga da usare in roaming in Unione Europea, il tutto a 7,99€.

Da oggi è possibile attivare la Flash 120 2023 online sul sito Iliad e tramite le Simbox nei 31 Flagship Store e in tutti gli Iliad Corner. Anche per questa offerta gli utenti Iliad già attivi che lo desiderano, potranno effettuare il cambio offerta e aumentare il pacchetto di giga a disposizione: a tal proposito vi segnalaiamo che la nuova offerta è attivabile per chi ha già sottoscritto una delle seguenti offerte: Voce, Giga 30, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100.

Vi ricordiamo che potrete attivare Flash 120 2023 a partire da oggi e fino al 10 gennaio sul sito Iliad, tramite le Simbox nei 31 Flagship Store e in tutti gli Iliad Corner.