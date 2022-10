Iliad presenta un nuovo piano destinato ad ottimizzare il consumo energetico: una serie di azioni che si sommeranno a quanto già in atto, con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale dell’intera struttura aziendale e dare un contributo concreto al contrasto al cambiamento climatico.

Per dare il proprio contributo alle sfide di politica energetica di questo momento storico, Iliad presenta oggi il piano volontario di ottimizzazione energetica: una serie di azioni e impegni per ridurre il peso energetico dell’azienda e, così facendo, contribuire alla messa in sicurezza degli approvvigionamenti per il Paese.

Lo scopo del piano, infatti, è di individuare misure efficienti per dare un contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, lavorando sul lato della riduzione dei consumi, ma senza determinare nessun impatto negativo per i propri utenti e senza indietreggiare rispetto agli impegni per la transizione.

“In poco più di quattro anni Iliad Italia ha realizzato investimenti notevoli: più di 3,5 miliardi di euro, di cui più di 1 miliardo per le frequenze 5G; lo sviluppo di una nuova rete mobile, arrivando in tempo record ad avere circa 10.000 stazioni radio attive; la scelta rivoluzionaria, in pieno stile Iliad, di offrire solo connessioni in fibra direttamente a casa; i valori di trasparenza e semplicità da sempre nel DNA di Iliad Italia. La promessa a tutta la comunità di utenti – presente e futura – del “per sempre”. Tutto questo non basta. Per questo, da oggi, lanciamo un nuovo, ulteriore impegno”, dichiara Benedetto Levi, AD Iliad.

Il piano, che si affianca a quanto già in corso da gennaio 2021, si declina lungo tre assi: interventi sulle reti; interventi sulle facility e sugli store; interventi sulle community Iliad. Relativamente alla possibilità di ottenere un ulteriore miglioramento dell’efficienza energetica delle reti Iliad, Iliad Italia ha sviluppato una soluzione di switch-off notturno di alcune frequenze sulla rete mobile. Questo permetterà ottenere delle riduzioni dal 5 a quasi il 10% del consumo energetico diretto di ogni sito radio coinvolto senza alterare il servizio offerto agli utenti. Per la linea fissa, invece, con il lancio della Iliadbox a gennaio 2022 Iliad Italia ha presentato un’offerta 100% in fibra FTTH: un prodotto efficient by design che consuma quattro volte meno energia del rame.

Anche uffici e store verranno convolti dal piano: negli store verranno ridotti significativamente i periodi di tempo di accensione dell’illuminazione esterna, interna e delle Simbox al di fuori degli orari di apertura. L’inattività programmata delle Simbox ne ridurrà il consumo di oltre il 40%. Negli uffici, invece, verranno impiegate delle misure di risparmio energetico implementando dei cambiamenti di policy e adottando soluzioni tecnologiche che consentiranno di ridurre il consumo energetico.

Iliad, consapevole che il contributo a questo piano può e deve arrivare da ciascuno, agirà anche sul versante umano proponendo un’attività di sensibilizzazione di colleghi, fornitori e utenti, promuovendo l’importanza dell’ottimizzazione dei consumi. Per questi ultimi, inoltre, è già disponibile una funzione della Iliadbox che consente la pianificazione degli orari di disattivazione del Wi-Fi e la gestione da remoto, due misure che permettono di ridurre i consumi adeguando la Iliadbox alla propria effettiva necessità di utilizzo.