Power bank magnetica per iPhone: ricarica comoda a soli 30€

Ricaricare il proprio iPhone in movimento è facile con le power bank, ma per chi desidera la massima comodità, una power bank magnetica è l'ideale. Il modello attualmente in offerta si attacca direttamente al retro dell'iPhone, consentendo una ricarica senza fili. Oggi è disponibile a soli 30,99€.

Power Bank INIU, chi dovrebbe acquistarla?

Si tratta di un accessorio ideale per coloro che sono sempre in movimento e non possono rischiare di rimanere con il telefono scarico durante la giornata. Grazie alla sua capacità di 10.000mAh e alla tecnologia di ricarica rapida 20W, questa power bank soddisfa pienamente le esigenze di chi necessita di cariche multiple nel corso della giornata, offrendo fino a 1,6 ricariche complete wireless a un iPhone 13.

È consigliata agli utenti di iPhone 12, 13, 14 e 15, grazie alla sua funzionalità di aggancio magnetico conforme al sistema MagSafe. Questo sistema permette di utilizzare lo smartphone senza fastidi anche mentre lo si ricarica, quindi potete continuare a scorrere i feed dei social, effettuare videochiamate o scattare selfie senza interruzioni.

Oltre alla comodità e alla potenza di ricarica, questa power bank risponde anche all'esigenza di chi cerca soluzioni pratiche per viaggiare leggero, includendo nella confezione una custodia da viaggio e un cavo USB-C per garantire che tutto il necessario per la ricarica sia sempre a portata di mano. La solidità del fissaggio magnetico assicura che il telefono rimanga in posizione sicura, eliminando le preoccupazioni di connessioni instabili.

