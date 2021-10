Instagram apre a tutti la possibilità di inserire link nelle Storie

Buone nuove per gli utenti di Instagram: da qualche ora, infatti, il popolare social network ha esteso a tutti la possibilità di inserire link all’interno delle proprie Storie.

Fino a poco tempo fa, la funzione era disponibile solo per gli account verificati o con più di 10 mila follower, e al link si poteva accedere mediante “swipe up” o scorrimento verso l’alto dalla freccia posta nella parte inferiore dello schermo. In seguito, Instagram ha introdotto l’adesivo Link, sostituendo in via definitiva il vecchio meccanismo dello swipe up.

L’opzione è ancora in fase di diffusione, quindi potrebbe volerci ancora un po’ prima che “Link” compaia tra i vostri adesivi. Per chi invece lo ha già, inserire un collegamento è facilissimo: basta selezionare l’adesivo, digitare o incollare al suo interno il link desiderato e poi fare tap sulla voce “Fatto” per salvare le modifiche.

Per il momento, le opzioni di personalizzazione sono molto limitate. È possibile modificarne il colore come per tutti gli altri sticker, toccando ripetutamente l’adesivo per scegliere lo stile che più si addice al contenuto della nostra Storia. Instagram promette importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro dei link, che comprendono un maggior controllo creativo mediante la personalizzazione del font e l’aggiunta di nuovi colori.

Sempre a detta di Instagram, questa nuova funzione porterà dei benefici soprattutto alle imprese e ai negozi, che potranno inserire link diretti all’acquisto dei loro prodotti sui loro e-commerce. In generale, però, potrà usufruirne chiunque e per scopi diversi, a cominciare dai creatori di contenuti su piattaforme esterne a Instagram come blogger e YouTuber.

Rimane sospesa, invece, la possibilità di inserire link in altre aree del social network, come sotto a un singolo post o nella sezione commenti.