Instagram introduce una funzione utilissima nei messaggi, era ora!

Instagram ha annunciato alcune novità per quanto riguarda le conversazioni private all'interno del social, tra cui l'introduzione della possibilità di modificare i messaggi inviati e di fissare le conversazioni importanti in cima ai DM. Ma la novità più attesa è la possibilità di disattivare le ricevute di lettura, permettendo agli utenti di nascondere se hanno letto i messaggi (un po' come su WhatsApp).

Le ricevute di lettura sono progettate per informare i destinatari quando i loro messaggi sono stati letti e viceversa. Tuttavia, molti - noi compresi -, non gradiscono questa funzione: ci sono momenti in cui non si desidera che gli altri sappiano se un messaggio è stato letto, specialmente se si è impegnati o si ha bisogno di tempo per rispondere.

Come disattivare le ricevute di lettura su Instagram

Per disattivare le ricevute di lettura su Instagram, sia che tu stia utilizzando iOS o Android, apri l'app e vai al tuo profilo toccando l'icona del profilo nella parte inferiore destra della schermata. Una volta sul tuo profilo, tocca il menu a tre linee e seleziona "Impostazioni e privacy". Scorri verso il basso fino a "Messaggi e risposte alle storie" ed entra in "Mostra ricevute di lettura". Qui, disattiva lo switch relativo alle ricevute di lettura.

Una volta disattivate, nessuna persona a cui invii messaggi diretti potrà vedere se hai letto i loro messaggi; il messaggio apparirà semplicemente come "inviato". È importante notare che disattivare le ricevute di lettura su Instagram disabiliterà anche questa funzione per gli altri utenti, quindi non sarà possibile vedere se qualcuno ha letto i messaggi inviati.

Se desideri disattivare le ricevute di lettura solo per una persona specifica, puoi farlo aprendo una conversazione nei tuoi DM, toccando il nome dell'altra persona in cima alla chat e selezionando "Privacy e sicurezza". Da qui, puoi disattivare le ricevute di lettura solo per quella conversazione.