Instagram ha deciso di mettere un freno definitivo alla pratica del "bombardamento di hashtag", imponendo un limite massimo di cinque tag per ogni post pubblicato sulla piattaforma. La decisione, annunciata direttamente da Adam Mosseri, responsabile di Instagram, rappresenta un cambio di paradigma significativo per creator e brand che da anni hanno sfruttato liste interminabili di hashtag nel tentativo di massimizzare la visibilità dei propri contenuti. La mossa si inserisce in una strategia più ampia di Meta per privilegiare la qualità dei contenuti rispetto alle tattiche di ottimizzazione algoritmica, già sperimentata su Threads dove ogni post può contenere un solo tag.

L'annuncio è arrivato attraverso il canale ufficiale "Instagram advice" gestito dallo stesso Mosseri, che ha voluto chiarire immediatamente un equivoco diffuso tra gli utenti della piattaforma. Gli hashtag aiutano la ricercabilità dei contenuti ma non incrementano direttamente la portata organica, una distinzione tecnica fondamentale che molti creator hanno frainteso per anni. Secondo Mosseri, l'efficacia di un post dipende principalmente dalla capacità di comprendere cosa risuona con il proprio pubblico, non dalla quantità di tag allegati.

"Anche se può essere allettante usarne di più, alcuni tag specifici performano effettivamente meglio di una lunga lista di generici", ha spiegato il dirigente di Meta. Il principio evidenziato è quello della qualità sulla quantità, un approccio che ribalta completamente le strategie di crescita basate sul "spam" di hashtag popolari ma non pertinenti. La piattaforma sembra così voler disincentivare le tattiche di "engagement hacking" che hanno caratterizzato l'ecosistema Instagram negli ultimi anni.

Gli hashtag aiutano la ricerca ma non aumentano la portata: meglio pochi tag specifici che lunghe liste generiche

La limitazione a cinque hashtag per post non è un numero casuale, ma rappresenta probabilmente il risultato di analisi interne sui dati di engagement e sull'efficacia dei contenuti. Instagram ha sempre mantenuto riservati i dettagli del proprio algoritmo di raccomandazione, ma questa mossa suggerisce che internamente la piattaforma abbia identificato un pattern chiaro: post con un numero contenuto di hashtag mirati generano metriche di interazione migliori rispetto a quelli sovraccarichi di tag.

Il precedente su Threads è particolarmente indicativo della filosofia che Meta sta implementando. Su quella piattaforma, lanciata come alternativa a X, ogni post può contenere un solo tag, una restrizione ancora più severa. All'epoca dell'introduzione di questa limitazione, Mosseri aveva spiegato che l'obiettivo era "focalizzare i tag sulle community piuttosto che sull'hacking dell'engagement", una dichiarazione che ora assume un significato più ampio applicata anche a Instagram.

Per i creator professionisti e i brand che hanno costruito strategie di visibilità basate sull'uso massivo di hashtag, questo cambiamento richiederà un ripensamento completo dell'approccio ai contenuti. L'ottimizzazione dovrà concentrarsi sulla selezione accurata di tag realmente pertinenti al contenuto e al pubblico di riferimento, abbandonando la logica del "più è meglio" che ha dominato finora. Dal punto di vista tecnico, questo significa maggiore attenzione all'analisi delle metriche per identificare quali hashtag generano effettivamente interazione qualificata, piuttosto che semplice esposizione.