Il mercato dei tracker Bluetooth compatibili con Find Hub e Find My si prepara ad accogliere una piccola rivoluzione tecnologica che potrebbe ridefinire gli standard di sostenibilità del settore.

Nimble, azienda specializzata in accessori tech ecologici, ha presentato al CES 2026 una nuova gamma di localizzatori che integra batterie realizzate in cellulosa, sostanzialmente carta, abbandonando completamente le tradizionali celle agli ioni di litio. Una scelta coraggiosa che promette di affrontare uno dei talloni d'Achille dell'elettronica di consumo: lo smaltimento delle batterie esauste e l'impatto ambientale della produzione di litio.

La tecnologia alla base di questa innovazione proviene da Flint, startup specializzata in soluzioni energetiche alternative, e permette di realizzare celle ricaricabili con spessore inferiore a 1mm. Questo fattore di forma ultra-compatto si rivela ideale per dispositivi indossabili e tracker, dove ogni millimetro conta. Le batterie utilizzano una struttura a base di cellulosa ed elettroliti non tossici a base acquosa, riducendo drasticamente l'impatto ambientale in fase di smaltimento rispetto alle controparti al litio. La produzione di queste celle è appena entrata in fase operativa, segnando un momento potenzialmente significativo per il settore degli accessori smart.

Dal punto di vista del design, Nimble propone quattro configurazioni distinte: un tracker classico, un'etichetta per bagagli, un portafoglio e un porta-passaporto. Tutti i modelli integrano la compatibilità sia con Apple Find My che con Android Find Hub, selezionabile alternativamente secondo le necessità dell'utente, seguendo lo schema già adottato da altri produttori multi-piattaforma. I materiali costruttivi includono pelle di origine vegetale, coerentemente con la filosofia aziendale orientata alla sostenibilità.

Le batterie alla cellulosa mantengono uno spessore inferiore a 1mm e supportano la ricarica wireless Qi, pur eliminando completamente il litio

L'aspetto più interessante dal punto di vista tecnico è la gestione della ricarica: nonostante la natura insolita del substrato energetico, le batterie supportano lo standard Qi per la ricarica wireless. Ogni prodotto evidenzia visivamente sulla superficie esterna in pelle la posizione della bobina di ricarica, facilitando il corretto posizionamento sui pad wireless. Questa compatibilità con infrastrutture già diffuse rappresenta un vantaggio non trascurabile per l'adozione da parte degli utenti, che possono sfruttare caricatori già in loro possesso.

Nimble non ha ancora comunicato dati specifici sull'autonomia operativa dei tracker, informazione cruciale per valutare la competitività rispetto ai modelli tradizionali che offrono mesi o addirittura anni di funzionamento con batterie a bottone sostituibili. Questa lacuna informativa lascia aperti interrogativi sulla densità energetica effettiva delle celle alla cellulosa rispetto alle tecnologie consolidate. La capacità di mantenere prestazioni paragonabili ai concorrenti determinerà il successo commerciale di questi dispositivi oltre la nicchia degli early adopter sensibili alle tematiche ambientali.

L'evento del CES 2026 ha permesso di mostrare al mondo le finiture e la qualità costruttiva, risultate dai presenti "all'altezza delle aspettative" per accessori destinati a un utilizzo quotidiano intenso. La costruzione appare solida e i materiali vegetali non sembrano compromettere la resistenza all'usura. Tuttavia, rimangono da verificare caratteristiche fondamentali come la resistenza all'acqua, certificazioni IP eventualmente ottenute e comportamento termico durante la ricarica e l'utilizzo prolungato.

Il contesto più ampio dell'offerta Nimble include anche power bank innovativi, tra cui un modello da 10.000 mAh divisibile fisicamente a metà per condividere la capacità con altri utenti, dimostrando l'approccio creativo dell'azienda nel ripensare categorie di prodotto mature. Prezzi e disponibilità per l'intera gamma di tracker non sono stati ancora annunciati, lasciando il mercato europeo in attesa di conferme su tempistiche di distribuzione e posizionamento economico rispetto ai competitor già affermati come Chipolo e Pebblebee nel segmento Android Find Hub.