Instagram consiglia gli account da non seguire più in base alle interazioni

Ora è ufficiale: Instagram consiglierà quali utenti smettere di seguire in base alle nostre interazioni. La novità era stata anticipata circa 4 mesi fa da Jane Manchun Wong, leaker sempre attenta ai cambiamenti che interessano il mondo dei social. Oggi è stata la stessa società ad annunciare che il cambiamento è ufficialmente disponibile.

Non è raro per gli utenti pentirsi di aver seguito un account, forse perché i contenuti pubblicati non rispecchiano più i loro interessi. Quando la quantità di persone indesiderate seguite aumenta eccessivamente, pulire il feed potrebbe essere un’operazione abbastanza complessa. Instagram ha però deciso di ideare un modo per aiutare a effettuare questa sorta di “pulizia”.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020