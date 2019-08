Instagram permetterà agli utenti di segnalare i post falsi

Instagram ha annunciato di aver introdotto una nuova funzione che consente agli utenti di segnalare i post che vengono considerati “falsi”. I post verranno nascosti nella sezione Esplora e nella ricerca per hashtag.

Instagram cerca di contrastare la disinformazione e la diffusione di contenuti falsi. La società ha annunciato di aver introdotto una nuova funzione che consente agli utenti di segnalare i post che vengono considerati “falsi”. Per il momento, il nuovo strumento è disponibile solo negli Stati Uniti. La segnalazione verrà esaminata dai 54 partner di Facebook – proprietaria della famosa app – che lavorano in 42 lingue.

Tuttavia, se il post verrà effettivamente considerato falso non verrà eliminato ma semplicemente nascosto dalla sezione “Esplora” e nella ricerca per hashtag. “Si tratta di un primo passo importante nella lotta ai contenuti falsi, mentre lavoriamo verso un approccio sempre più completo per affrontare la disinformazione“, ha dichiarato la portavoce Stephanie Otway.

La pubblicazione di informazioni false non è vietata in nessuno dei servizi di social media di Facebook, ma l’azienda sta adottando misure per limitare la portata di informazioni imprecise e avvisare gli utenti in merito a contestazioni contestate. Nel caso di Instagram, però, gli utenti che hanno pubblicato un contenuto che è stato contrassegnato come “falso” non riceveranno nessuna notifica. Il loro contenuto continuerà a essere presente sulla loro bacheca, ma ne verrà appunto bloccata la diffusione nascondendolo dai risultati delle ricerche.

Oltre questa novità ufficialmente annunciata, Instagram si prepara ad altri cambiamenti: nuove modalità Boomerang, condivisione dei commenti, vari layout per le Storie e filtri per le notifiche. Senza dubbio, la più importante è lo strumento che tenta di bloccare la diffusione dei contenuti falsi. Come detto in apertura, per il momento è attiva solo per gli utenti statunitensi, ma è plausibile pensare che prima o poi venga rilasciato anche per gli altri Paesi.