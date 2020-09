Instagram Reels si aggiorna, ecco le novità

Instagram aggiorna e migliora Reels, la funzione per la creazione di brevi video in stile TikTok. L’annuncio è stato fatto direttamente dal profilo Twitter dell’app che fa capo a Facebook. Dopo poco più di un mese dal lancio anche in Italia, le novità in arrivo sono diverse e mirano a migliorare l’esperienza utente con la speranza di rosicare quote di mercato alla rivale cinese.

Nello specifico, le novità riguardano la lunghezza dei video, il timer e le funzioni di editing dei video. Con il nuovo aggiornamento in arrivo, la durata massima passa a 30 secondi contro i 15 previsti inizialmente. Sarà inoltre possibile impostare il timer prima della registrazione fino a 10 secondi. In questo modo, si avrà più tempo per posizionarsi prima che la registrazione parta in automatico. Infine, sono stati apportati miglioramenti alle funzioni di editing. L’update introdurrà la possibilità di tagliare ed eliminare qualsiasi clip registrata.

A few Reels updates coming at you: 🤳 Create a reel up to 30 seconds

⏱ Extend the timer to 10 seconds when you’re recording

🎬 Trim and delete any clip pic.twitter.com/kVrCEnvC55 — Instagram (@instagram) September 23, 2020

“Speriamo di rendere ancora più facile e divertente creare i Reels che amate”. È questo il commento che accompagna l’annuncio delle novità. Purtroppo, però, Instagram non ha fornito dettagli sulle tempistiche. Ad ogni modo, l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a tutti gli utenti in tempi brevi. “Continuiamo a migliorare Reels ogni giorno”, afferma Tessa Lyons-Laing, Product Director, Instagram Reels, “anche prendendo spunto dal feedback della community, e questi miglioramenti renderanno più semplice la creazione di reel. Siamo ancora agli inizi, ma stiamo già notando molti contenuti divertenti e creativi”.