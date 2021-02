Instagram: storie a scorrimento verticale, come TikTok

Instagram, il social del momento assieme a quello che sta crescendo più rapidamente – TikTok – potrebbe modificare alcuni suoi aspetti chiave per rinnovarsi ed adeguarsi alle rapidissime leggi di mercato che in questo settore cambiano velocemente.

Gli aspetti chiave si identificherebbero nelle storie con una visualizzazione che da orizzontale potrebbe passare in verticale, proprio come il competitor principale made in cina.

L’informazione arriva da TechCrunch e riporta sostanzialmente che nei laboratori di Facebook si starebbe già testando tale possibilità. Nello screenshot che riportiamo infatti, l’immagine indica chiaramente che si può “scorrere verso l’alto e verso il basso per sfogliare le storie”. Al di sotto c’è anche un pulsante che sembra essere quello tipico di attivazione, suggerendo che l’opzione potrebbe essere attivata o disattivata dall’utente a secondo dei propri gusti.

Per ora è una possibilità in fase di test, come tante altre. Tra l’altro il team di sviluppo di Instagram, rispondendo a TechCrunch, ha confermato che si sta testando tale possibilità ma che non vi è alcuna certezza che possa o meno arrivare nell’app finale. Potrebbe essere anche cambiata in corsa e trasformarsi in qualcos’altro. In ogni caso, se il team che sta dietro ad Instagram deciderà di rendere ufficiale tale funzione, le storie si potrebbero incentrare più sui video che sui contenuti statici come foto, proprio quello che serve per combattere la concorrenza di TikTok già iniziata e portata avanti sostenendo Reels: video divertenti di 15 secondi che si possono modificare con audio, effetti ed altri stumenti creativi.

Al momento è solo una possibilità ma avere un metodo nuovo per scorrere le storie potrebbe essere inizialmente mal digerito dagli utenti che, sicuramente, per le prime volte continuerebbero a spostarsi orizzontalmente. Quindi la doppia opzione, verticale e orizzontale, sarebbe l’ideale.