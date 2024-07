Intervista a OnePlus, Bingo Liu ci svela la gamma di prodotti in arrivo a metà luglio

Il 16 luglio, OnePlus terrà un evento attesissimo in cui l'azienda presenterà diverse novità per il mercato degli smartphone e non solo. In vista di questo evento, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Bingo Liu, il CEO di OnePlus Europa. La nostra conversazione con Liu ci ha permesso di esplorare i piani futuri dell'azienda e le strategie di mercato.

Durante l'intervista, Liu ha anche condiviso interessanti anticipazioni su ciò che possiamo aspettarci dall'evento del 16 luglio, sottolineando l'impegno dell'azienda a fornire prodotti di qualità superiore a prezzi competitivi.

L'evento di metà mese non solo rappresenta una vetrina per le nuove tecnologie di OnePlus, ma segna anche un importante passo avanti nella strategia di espansione europea dell'azienda. Secondo Liu, l'Europa gioca un ruolo cruciale nel futuro di OnePlus, con un pubblico sempre più esigente.

OnePlus sta per espandere il suo portafoglio di prodotti mobile e IoT con diversi nuovi dispositivi. Può dirci quali sono questi prodotti?

Certamente, sono lieto di annunciare che presto lanceremo quattro nuovi prodotti, uno per ciascuna delle categorie principali del nostro ecosistema.

In particolare, presenteremo il prossimo smartphone della serie OnePlus Nord, il OnePlus Nord 4. A seguire, il OnePlus Pad 2, il nostro secondo tablet di punta. Inoltre, lanceremo gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro e un nuovo smartwatch, il OnePlus Watch 2R.

Quando possiamo aspettarci l’annuncio ufficiale?

L'annuncio ufficiale avrà luogo il 16 luglio, durante il nostro evento di lancio globale che si terrà a Milano, Italia.

OnePlus si sta sempre più allontanando dal concetto di “flagship killer” per andare ad aggredire la fascia premium del mercato dove troviamo i competitor più difficili. In che modo l’azienda ha intenzione di provare a catturare nuove quote di tale mercato? Se il brand si muove verso la fascia di mercato più alta, cosa resta per i fan con un budget più contenuto?

La missione di OnePlus è garantire ai nostri utenti la migliore tecnologia disponibile. Per questo motivo, offriamo una gamma diversificata di prodotti a vari livelli di prezzo per soddisfare le esigenze della nostra community.

Il recente lancio del OnePlus Nord CE 4 Lite ne è un ottimo esempio: un telefono di valore che integra le specifiche e le tecnologie dei nostri dispositivi di punta, ridefinendo lo standard della sua fascia di prezzo.

In passato i prodotti OnePlus sono sempre stati conosciuti per il loro ottimo rapporto qualità-prezzo. La cosa cambierà?

In OnePlus siamo guidati dal desiderio di offrire un'eccezionale esperienza tecnologica ai membri della nostra preziosa community. Di conseguenza, la nostra strategia commerciale e di prodotto è fortemente orientata verso le loro necessità.

Offriamo una vasta gamma di prodotti con diversi livelli di prezzo, garantendo un'esperienza rapida, fluida a un prezzo straordinario per i nostri utenti.

"L'Europa riveste da sempre un ruolo fondamentale"

Gli ultimi prodotti annunciati, come OnePlus Open, OnePlus Pad e OnePlus Buds Pro 2, hanno riscosso grande successo tra i media, anche noi li abbiamo apprezzati e consigliati ai nostri lettori. Può dirci come sono stati accolti dagli utenti? Hanno raggiunto (o superato) le aspettative?

Siamo estremamente felici della risposta positiva ricevuta per i nostri ultimi prodotti. Il nostro primo tablet, il OnePlus Pad, è andato completamente esaurito durante il periodo di pre-order e le vendite hanno superato di due volte le nostre aspettative. Il OnePlus Open, il nostro primo smartphone pieghevole, ha ottenuto un enorme successo.

Per la prima volta nella storia di OnePlus in Europa, uno smartphone è stato completamente esaurito ancora prima del lancio. Anche il secondo stock del OnePlus Open, disponibile immediatamente dopo il lancio, è stato venduto in sole 24 ore. All'inizio di quest'anno abbiamo lanciato il nostro primo smartwatch di punta, il OnePlus Watch 2, che ha esaurito le scorte in sole 18 ore diventando il nostro prodotto più venduto degli ultimi due anni.

In che modo i nuovi prodotti vogliono differenziarsi dalla concorrenza?

Il OnePlus Nord 4 rappresenta il nostro primo smartphone interamente in metallo della generazione 5G, quindi siamo entusiasti di svelarlo e scoprire la reazione della nostra community. Il OnePlus Pad 2, successore del nostro primo tablet di punta, introduce numerose novità che prevediamo supereranno le prestazioni del modello precedente.

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro sono un set accessibile che offre qualità audio superiore. Infine, il OnePlus Watch 2R è uno smartwatch leggero basato su Wear OS con caratteristiche avanzate. Non vediamo l’ora di fornirvi tutti i dettagli su questi prodotti e le loro specifiche tecniche.

Qual è il prossimo passo? In che modo OnePlus punta a rimanere sul mercato italiano/europeo e a espandere la sua presenza?

L'Europa riveste da sempre un ruolo fondamentale per noi, con un notevole potenziale di crescita. Qui abbiamo una community estremamente attiva e solidale, e il successo dei nostri ultimi lanci di prodotti testimonia l'importanza strategica del mercato europeo.

Ci impegniamo a consolidare la nostra posizione di marchio premium in tutta la regione, potenziando il nostro ecosistema con prodotti di alta qualità che garantiscono un'esperienza e una connettività impeccabili tra i vari dispositivi. Attraverso il nostro portfolio, miriamo a migliorare giorno dopo giorno la qualità della vita digitale dei nostri utenti.

In Italia, abbiamo già una forte presenza online su oneplus.com/it. Abbiamo inoltre ampliato ulteriormente la nostra distribuzione, rendendo gli smartphone OnePlus disponibili presso i principali rivenditori italiani, offrendo a un numero ancora maggiore di utenti l'opportunità di acquistare uno smartphone OnePlus.

Possiamo aspettarci nuovi annunci nel mercato di nicchia dei foldable oppure credete di poter dare di più in altri settori?

Siamo entusiasti del feedback positivo ricevuto per OnePlus Open. Il suo successo è il frutto di un lungo processo di sviluppo, focalizzato sulla comprensione delle esigenze dei consumatori, su quelli che per loro sono punti critici e su ciò che realmente desiderano da uno smartphone pieghevole.

OnePlus Open continua a mantenere la sua promessa di essere un dispositivo di punta eccezionale.

Dove vede OnePlus in 5 anni?

Oggi OnePlus è un leader mondiale nel settore tecnologico. Ci impegniamo a consolidare la nostra posizione di marchio premium in Europa, potenziando il nostro ecosistema che include smartphone, tablet, dispositivi wearables e dispositivi audio. Disponiamo già di una solida gamma di prodotti in queste categorie e ne introdurremo molti altri che si integrano perfettamente per offrire un'esperienza digitale di alta qualità alla nostra community.

Mantenendo saldo il nostro inconfondibile spirito Never Settle, siamo certi che OnePlus continuerà a essere un marchio amato dagli appassionati di tecnologia.