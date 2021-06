iOS 15 Beta 2 e iPadOS 15 Beta 2 disponibili, ecco tutte le novità

È finalmente disponibile al download la nuova Beta di iOS 15 e iPadOS 15, le nuove versioni di sistema operativo per iPhone e iPad annunciate da Apple durante la WWDC 2021. Rispetto alla prima versione di test rilasciata a inizio mese, sono presenti alcune novità interessanti ma purtroppo la Beta 2 non è disponibile per tutti dispositivi.

La Beta 2 di iPadOS 15 non è al momento installabile, infatti, su iPad Pro 9,7″ nella versione Wi-Fi + Cellular. Apple non ha comunicato le motivazioni riguardo questa mancanza, tuttavia è possibile abbia trovato uno o più bug importanti dell’ultimo minuto per cui ha ritenuto opportuno ritardare a pubblicazione dell’aggiornamento del software di test.

Nell’aggiornamento sono inclusi dei miglioramenti nel funzionamento di iCloud Privacy Relay, funzione che nella Beta 1 aveva alcuni problemi che ne causavano un comportamento imprevisto. Apple ha anche ripristinato il pulsante Aggiorna nella barra degli indirizzi di Safari, anche se questo appare solo quando si utilizza un mouse o un trackpad su iPad.

L’app Shortcuts può ora osservare cosa viene visualizzato sullo schermo per ricevere input dalle app mentre è stata rimossa la possibilità di abilitare l’audio in qualità Lossless su HomePod. All’interno dell’app Home nella Beta 1 era infatti possibile abilitare lo streaming delle canzoni in alta qualità, molto probabilmente questa opzione è stata temporaneamente rimossa a causa di qualche problema e tornerà in una versione futura.

Also new in iOS/iPadOS 15 beta 2: Shortcuts, like Siri, can see what's displayed on screen.

There's a new 'Receive What's On Screen' option for Shortcuts. Enable this, and a shortcut will receive input from an app without the share sheet. Right now, it works in Safari. pic.twitter.com/wxrzDlavbY

— Federico Viticci (@viticci) June 24, 2021