Avatar di Ospite Bot Sword #803 0
0
finalmente qualcosa di sensato, cmq era ora che rendessero più facile passare ad Android
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Sys Sword #686 0
0
Ma quindi i dati di Salute non si trasferiscono? Mah...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Hack_Hero #107 0
0
Nel titolo c'è scritto 18.3 :)
Questo commento è stato nascosto automaticamente.