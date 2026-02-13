Apple ha rilasciato iOS 26.3 per tutti gli utenti iPhone a livello globale, segnando un momento significativo nell'evoluzione dell'ecosistema mobile. L'aggiornamento si concentra prevalentemente sull'interoperabilità tra dispositivi iPhone e Android, introducendo funzionalità che fino a poco tempo fa sarebbero state impensabili per la strategia tradizionalmente chiusa di Cupertino. Le modifiche arrivano in gran parte come risposta alle pressioni normative europee del Digital Markets Act, che sta ridefinendo le regole del gioco nel mercato dei sistemi operativi mobile.

La novità più rilevante di iOS 26.3 è senza dubbio il nuovo sistema "Trasferimento verso Android", sviluppato congiuntamente da Apple e Google. Questa funzionalità rappresenta un cambiamento paradigmatico per Apple, che tradizionalmente ha sempre reso complesso l'abbandono del proprio ecosistema. Il sistema consente agli utenti iPhone di trasferire wirelessly foto, messaggi, note e applicazioni verso un dispositivo Android semplicemente avvicinando i due dispositivi. Anche il numero di telefono viene trasferito automaticamente al nuovo dispositivo.

Il processo di migrazione, tuttavia, presenta alcune limitazioni significative dal punto di vista della completezza dei dati. Apple esclude esplicitamente dal trasferimento informazioni sensibili come i dati di Salute, i dispositivi Bluetooth associati, le note protette da password e altri contenuti considerati critici per la privacy. Le due aziende hanno comunque confermato che nuovi tipi di dati saranno progressivamente aggiunti man mano che il sistema verrà perfezionato attraverso i test su entrambe le piattaforme.

La versione beta più recente di Android include un sistema analogo per il passaggio da Android a iPhone, in un'ottica di reciprocità mai vista prima tra i due ecosistemi mobile dominanti

Sul fronte privacy, iOS 26.3 introduce la funzione "Limita posizione precisa", che consente di ridurre la granularità delle informazioni di localizzazione condivise con le reti cellulari. Attivando questa opzione, gli operatori potranno determinare solo il quartiere approssimativo in cui si trova il dispositivo, anziché un indirizzo specifico. La funzionalità richiede hardware recente e risulta disponibile solo con operatori selezionati in Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Thailandia.

Per quanto riguarda il mercato europeo, Apple ha implementato ulteriori modifiche richieste dal Digital Markets Act. Tra queste spicca il supporto per l'associazione di prossimità simile ad AirPods per accessori di terze parti, che permetterà a produttori come Samsung, Sony o altri di replicare l'esperienza di accoppiamento rapido finora riservata agli accessori Apple. Vengono inoltre abilitate nuove funzionalità NFC per avviare dispositivi connessi senza la presenza fisica dell'iPhone, insieme a connessioni Wi-Fi ad alta larghezza di banda per l'utilizzo peer-to-peer.

La Commissione Europea ha accolto positivamente questi aggiornamenti, dichiarando che rappresentano "un altro passo verso un ecosistema digitale più interconnesso a beneficio di tutti i cittadini dell'UE". Gli sviluppatori potranno testare l'interoperabilità con due nuove funzionalità oggetto della decisione sulle specifiche di interoperabilità dei dispositivi connessi con iOS, che dovrebbero essere completamente disponibili in Europa nel corso del 2026. Va segnalato che la funzione di inoltro notifiche, presente nelle versioni beta, non è stata inclusa nel rilascio finale di iOS 26.3.

Dal punto di vista estetico, Apple ha riorganizzato la sezione sfondi separando le categorie Meteo e Astronomia, precedentemente unificate. La divisione è accompagnata dall'aggiunta di nuovi sfondi preconfigurati nella categoria Meteo, che continua a mostrare le condizioni meteorologiche in tempo reale per la posizione corrente dell'utente, mentre gli sfondi Astronomia visualizzano il posizionamento astronomico della Terra o del Sistema Solare.

L'aggiornamento include inoltre correzioni per oltre 35 vulnerabilità di sicurezza, almeno una delle quali risulta essere stata sfruttata attivamente prima del rilascio della patch. Apple non ha fornito dettagli specifici sulle vulnerabilità sfruttate in natura, ma la presenza di exploit attivi sottolinea l'importanza di installare tempestivamente l'aggiornamento. La procedura standard prevede l'accesso all'app Impostazioni, selezione di Generali e successivamente Aggiornamento Software.