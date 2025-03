iOS 18.4 arriverà in Europa con due funzioni in meno

L'aggiornamento iOS 18.4 di Apple sta per introdurre numerose novità per gli utenti iPhone in tutto il mondo, ma non tutte le funzionalità saranno disponibili uniformemente. Mentre Apple Intelligence finalmente farà il suo debutto nei Paesi dell'Unione Europea con questo aggiornamento, alcune funzionalità rimarranno inaccessibili per gli utenti europei. La più significativa tra queste è iPhone Mirroring, la funzione che consente di visualizzare e controllare lo schermo dell'iPhone direttamente dal Mac, che continuerà a essere bloccata nei Paesi UE a causa di quello che Apple definisce come "incertezze normative" legate alla legislazione antitrust del Digital Markets Act.

La versione Release Candidate di iOS 18.4, rilasciata lunedì agli sviluppatori e ai beta tester, ha confermato l'arrivo di Apple Intelligence nell'Unione Europea. Questo ha generato aspettative che anche altre funzionalità precedentemente bloccate potessero essere finalmente disponibili, ma così non è stato. iPhone Mirroring resta inaccessibile nella maggior parte dei Paesi europei, nonostante l'apertura di Apple sul fronte dell'intelligenza artificiale.

La posizione di Apple è che i "requisiti di interoperabilità" imposti dal DMA potrebbero costringere l'azienda a "compromettere l'integrità dei propri prodotti" in modo tale da mettere a rischio la sicurezza degli utenti. Tuttavia, la compagnia non ha chiarito perché Apple Intelligence possa essere lanciata nell'UE mentre iPhone Mirroring rimane bloccata.

Non è solo iPhone Mirroring a subire restrizioni nel territorio europeo. Anche SharePlay Screen Sharing, una nuova modalità che permette agli utenti di condividere il proprio schermo durante le chiamate FaceTime, resterà indisponibile per gli utenti dell'Unione Europea. Sembra che le funzionalità di mirroring e condivisione dello schermo siano particolarmente problematiche dal punto di vista normativo.

Il Digital Markets Act europeo continua a plasmare l'esperienza digitale degli utenti in modi inaspettati

Nonostante queste limitazioni, iOS 18.4 porterà comunque numerose novità agli utenti europei. L'aggiornamento includerà il supporto a lingue non inglesi per Apple Intelligence, sette nuove emoji, miglioramenti al Centro di Controllo e una nuova API per le applicazioni sportive in CarPlay. Secondo le informazioni disponibili, iOS 18.4 sarà rilasciato ufficialmente al pubblico all'inizio di aprile. Gli utenti potranno accedere a tutte le nuove funzionalità compatibili con la loro regione geografica attraverso il consueto processo di aggiornamento software.

Questa frammentazione delle funzionalità in base alla regione geografica non è nuova per Apple, ma evidenzia la crescente complessità del panorama normativo globale che le aziende tecnologiche devono affrontare. Le regolamentazioni europee, in particolare il DMA e il GDPR, hanno ripetutamente costretto le big tech a differenziare le loro offerte di prodotti e servizi all'interno dell'UE.

Nonostante le limitazioni su alcune funzionalità, l'arrivo di Apple Intelligence nell'Unione Europea rappresenta comunque un significativo passo avanti. Inizialmente, quando Apple aveva annunciato iOS 18, la compagnia aveva dichiarato che l'intera suite di funzionalità AI non sarebbe stata disponibile per gli utenti UE a causa di preoccupazioni normative. Il cambio di rotta su Apple Intelligence, pur mantenendo il blocco su altre funzionalità, suggerisce un approccio graduale all'adeguamento alle normative europee. Probabilmente Apple ha trovato un modo per implementare le sue funzionalità di intelligenza artificiale rispettando i requisiti normativi, mentre continua a lavorare su soluzioni per le altre funzionalità bloccate.

In questo contesto di evoluzione continua, gli utenti europei potrebbero dover abituarsi a ricevere alcune funzionalità in ritardo rispetto ad altre parti del mondo, o in alcuni casi a non riceverle affatto, mentre le tensioni tra innovazione tecnologica e regolamentazione continuano a definire il panorama digitale globale.