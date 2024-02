Prezzo BOMBA su iPad Air 2022 64GB! Lo paghi solo 639€

Se volete un tablet top di gamma, non andate oltre: lo stupendo iPad Air del 2022 con chip Apple Silicon M1 e 64GB di memoria è ora disponibile su Amazon a soli 639€, con uno sconto del 19% sul prezzo di listino di 739€. È l'occasione perfetta per portarsi a casa a prezzo ridotto un tablet di altissima qualità, che vi accompagnerà per i prossimi anni in tutte le vostre attività senza mai perdere un colpo.

Apple iPad Air 64GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Che siate appassionati del mondo Apple, o semplici utenti in cerca di un prodotto di qualità, l'iPad Air di 5a generazione non vi deluderà: è il compagno ideale per studiare, disegnare e guardare streaming, il chip M1 è in grado di gestire qualsiasi applicazione senza difficoltà così da soddisfare anche gli utenti più esigenti e se avete un Mac, all'occasione diventa anche uno schermo wireless secondario, comodissimo in certe situazioni.

La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo lo rende ottimo anche per videochiamate e riunioni, che potrete seguire anche mentre state facendo altro grazie all'inquadratura automatica, che vi manterrà sempre al centro della scena seguendo i vostri movimenti. Non manca la compatibilità con Apple Pencil, che aggiunge ancor più versatilità al prodotto.

Con un ottimo sconto del 19% che porta il prezzo da 789€ a 639€, l'iPad Air con chip M1 è perfetto per studenti, lavoratori e creativi che sono alla ricerca di un fedele compagno per le proprie giornate, capace di affiancarli sia durante il lavoro che nell'intrattenimento.

