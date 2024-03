iPad Mini pieghevole in arrivo? Da chiuso sarà un iPhone

L'attesa per l'ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli ha raggiunto un livello altissimo. Mentre concorrenti come Samsung e Google hanno già lasciato il segno con i propri foldable, Apple è rimasta decisamente assente in quella nicchia di mercato. Tuttavia, secondo un recente rapporto di The Elec, le cose stanno per cambiare.

Durante la Korea Display Conference 2024, Kang Min-soo di Omdia ha fornito informazioni allettanti sui piani di Apple per i foldable, accennando a un potenziale rilascio già nel 2026. A differenza delle precedenti speculazioni su un dispositivo da 20 pollici simile a un laptop, l'ultimo rapporto suggerisce che l'offerta pieghevole inaugurale di Apple assomiglierà a qualcosa di più simile a un iPad.

Il presunto iPhone pieghevole dovrebbe avere un display di circa sette-otto pollici, trasformandosi in un iPad Mini tascabile. Questa mossa strategica potrebbe posizionare Apple come un concorrente formidabile nel fiorente mercato dei dispositivi pieghevoli, offrendo una miscela di portabilità e funzionalità. Sebbene i dettagli sulle caratteristiche specifiche siano ancora scarsi, gli esperti del settore ipotizzano che Apple possa integrare nell'ecosistema iOS funzionalità simili a quelle dell'iPad, come Stage Manager.

Storicamente, Apple ha preferito perfezionare le tecnologie esistenti piuttosto che lanciarsi in mercati nascenti, e il segmento dei dispositivi pieghevoli non fa eccezione. Con le preoccupazioni legate alla durata del display, e altre in particolare alla visibilità della piega, Apple sta indubbiamente agendo con cautela per offrire un'esperienza d'uso impeccabile.

L'evoluzione dei display pieghevoli ha visto progressi significativi negli ultimi anni, con segni sempre meno evidenti. Tuttavia, l'approccio meticoloso di Apple suggerisce che il lancio di un iPhone pieghevole avverrà solo dopo aver superato molti degli ostacoli tecnici.

Il potenziale lancio dell'iPhone pieghevole nel 2026 solleva intriganti domande sulla strategia di marketing di Apple. Sarà posizionato come un'offerta premium al di sopra dei modelli iPhone Pro Max? Le speculazioni abbondano per quanto riguarda la nomenclatura, con la possibilità del nome "iPhone Ultra" che suscita entusiasmo tra gli appassionati.