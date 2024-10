Il nuovo iPad mini è lentissimo nella ricarica, ancora limitata a 20W

Apple ha presentato nelle scorse ore il nuovo iPad mini 7, equipaggiato con chip A17 Pro e costruito per Apple Intelligence. Le novità non sembrano però interessare la velocità di ricarica che, secondo un documento di certificazione emerso in rete, sarebbe ancora limitata a 20W.

Questo significa che il dispositivo impiegherà circa un'ora per raggiungere il 70% di carica e circa due ore per una ricarica completa da 0 a 100%. Si tratta di prestazioni significativamente inferiori rispetto ad alcuni dei migliori tablet Android concorrenti, che offrono velocità di ricarica molto più elevate.

La certificazione 3C, individuata da 91mobiles, conferma che l'iPad mini 7 supporterà solo la ricarica rapida a 20W (9V x 2,22A). Si tratta di prestazioni nettamente inferiori rispetto ad alcuni concorrenti come il OnePlus Pad 2, che offre una ricarica rapida da 67W.

L'iPad mini 7, che debutterà sul mercato il prossimo 23 ottobre ma può già essere preordinato, sembra rappresentare un aggiornamento minimo rispetto al suo predecessore, nonostante siano passati tre anni dal lancio del modello precedente. Apple sembra aver apportato solo le modifiche strettamente necessarie per far funzionare Apple Intelligence, tra cui l'utilizzo di un nuovo processore; l'A17 Pro è il modello più datato in grado di supportare questa funzionalità.

Le dimensioni e il peso rimangono invariati, così come il design. L'autonomia della batteria è la stessa del modello precedente. La fotocamera ha ricevuto solo un piccolo aggiornamento passando da Smart HDR 3 a 4, mentre il display è completamente invariato. A cambiare è anche la memoria interna minima, che passa da 64GB a 128GB.