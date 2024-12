L'iPad pieghevole arriverà nel 2026 e sarà gigantesco

Il mondo della tecnologia è in fermento per le indiscrezioni che vedono Apple impegnata nello sviluppo di dispositivi pieghevoli. Secondo quanto riportato da autorevoli testate come il Wall Street Journal e Bloomberg, la casa di Cupertino starebbe lavorando a due progetti distinti: un iPhone pieghevole e un iPad di dimensioni generose, entrambi caratterizzati da display flessibili. Questa mossa segnerebbe un’importante evoluzione per la linea di prodotti Apple, aprendo nuove prospettive di utilizzo e interazione.

Il Wall Street Journal, citando fonti interne all'azienda, ha rivelato che Apple punta al lancio di due modelli pieghevoli nei prossimi anni. Il primo, un dispositivo di dimensioni maggiori con uno schermo da ben 19 pollici, si posizionerebbe come un potenziale concorrente dei monitor desktop, offrendo un’ampia superficie di lavoro e una portabilità senza precedenti. Il secondo, invece, sarebbe un iPhone pieghevole, dotato di uno schermo più grande rispetto all'attuale iPhone 16 Pro Max, che si trasformerebbe in un dispositivo più compatto una volta chiuso.

Sempre secondo il Wall Street Journal, lo sviluppo di entrambi i dispositivi è in corso da anni, con l'iPhone pieghevole che sembrerebbe essere il progetto più avanzato. Si ipotizza un lancio nel 2026, anche se questa data potrebbe subire uno slittamento di un anno. Questa tempistica suggerisce che Apple stia dedicando particolare attenzione alla perfezione della tecnologia pieghevole, cercando di superare le sfide ingegneristiche che questo tipo di dispositivi comporta.

Bloomberg, dal canto suo, descrive il dispositivo più grande come un iPad di dimensioni notevoli, sottolineando come questo progetto sia stato il fulcro dello sviluppo dei pieghevoli in Apple, pur non escludendo l'esplorazione di un iPhone con schermo flessibile. Un aspetto cruciale su cui il team di sviluppo starebbe concentrando i propri sforzi è la creazione di uno schermo privo della piega visibile sui dispositivi pieghevoli attualmente in commercio. Questa "crease", come viene definita in inglese, rappresenta una delle principali critiche mosse a questa tipologia di device, e la sua eliminazione rappresenterebbe un significativo passo avanti.

L'approccio di Apple allo sviluppo di questa tecnologia sembra essere improntato alla massima cura per i dettagli e alla ricerca della perfezione. A differenza di altri produttori che hanno lanciato sul mercato dispositivi pieghevoli già da qualche anno, Apple sembra voler attendere di aver raggiunto uno standard qualitativo elevato, in linea con la sua filosofia aziendale. La volontà di eliminare la piega dallo schermo è un chiaro segnale di questa attenzione alla user experience e alla cura del design.

L'ingresso di Apple nel mercato dei pieghevoli potrebbe avere un impatto significativo sull'intero settore. L'azienda di Cupertino è nota per la sua capacità di influenzare le tendenze tecnologiche e di definire nuovi standard. L'eventuale successo di un iPhone o iPad pieghevole potrebbe spingere l'adozione di questa tecnologia su larga scala, aprendo nuove opportunità per sviluppatori e utenti.

Le indiscrezioni su questi nuovi dispositivi Apple alimentano le aspettative e l'entusiasmo degli appassionati di tecnologia. Sebbene al momento si tratti solo di voci di corridoio, le fonti coinvolte e la coerenza delle informazioni suggeriscono che qualcosa di concreto si stia muovendo nei laboratori di Cupertino. Resta ora da attendere conferme ufficiali da parte di Apple e, soprattutto, di vedere concretizzati questi innovativi dispositivi che potrebbero rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia mobile. L'attesa per il 2026, o forse il 2027, si preannuncia quindi carica di aspettative per il futuro dei dispositivi mobili.