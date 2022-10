Stando alle voci di corridoio, Apple avrebbe intenzione di mettere in commercio un modello di iPad dotato di display da 16 pollici.

A diffondere per primo l’indiscrezione è stato il sito The Information: se la cosa dovesse essere confermata, vorrebbe dire che Apple sarebbe pronta a lanciare la versione iPad più grande di sempre: considerando che al momento le dimensioni massime sono di 12,9 pollici avremmo un incremento del display di quasi il 25%!

Il sito americano parrebbe dare già per certo la cosa riportando che persone “vicine al programma” avrebbero persino indicato il presunto momento del rilascio di questo “mega” iPad: l’ultimo trimestre del 2023.

Praticamente un solo anno, mese più mese meno, ci separerebbe dalla possibilità di mettere le dita sull’IPad più grande di sempre. Tuttavia è ragionevole pensare che Apple, con questa futura release, punti ad una precisa nicchia di mercato: chi usa i tablet in ottica lavorativa e abbia la necessità di coniugare un display di dimensioni generose ad una facile trasportabilità.

Supposizione che, per certi versi, verrebbe confermata dall’attuale prezzo di vendita dell’iPad Pro da 12,9 pollici (quasi 1500 euro). Considerando l’aumento di dimensioni del display è ragionevole aspettarsi un prezzo di vendita piuttosto elevato, che potrebbe scoraggiare acquisti basati su un uso “for fun” della nuova versione.

Purtroppo oltre al fatto che sia in corso questo “progetto” e alla presunta data di rilascio non è dato di sapere altro. Ma sappiamo per esperienza che una volta che le voci iniziano a circolare è solo questione di tempo prima che altre informazioni trapelino: noi continueremo a seguire la cosa e saremo pronti a fornirvi nuove informazioni al riguardo.

E voi cosa dite: uno schermo così grande potrebbe interessarvi o sarebbe solo un impaccio? fatecelo sapere nei commenti!