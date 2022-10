Apple ha svelato al mondo oggi il suo nuovo iPad di decima generazione, che porterà con sé grossi cambiamenti e alcune novità dedicate. Andiamo a scoprirlo insieme.

Il nuovo iPad 10 avrà un design all screen, con un display Liquid Retina da 10,9” e monterà, al posto del chip M2, un chip A14 Bionic che permetterà di abbinare alte prestazioni a ridotti consumi energetici: la batteria potrà arrivare a durare un’intera giornata.

Anche il reparto fotocamera è stato aggiornato e include, per la prima volta sul lato lungo del device, una fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e una fotocamera posteriore da 12MP per foto e video in 4K.

Il nuovo modello presenta una porta USB Tipo-C, al posto della consueta porta Lighting mentre scompaiono il jack per le cuffie e il tasto home. A posto di quest’ultimo Apple ha preferito mettere un Touch ID sul pulsante di accensione, allineando così il device ai nuovo modelli di iPad Pro e iPad Mini.

Sul versante connettività i nuovi modelli supportano il Wi-Fi 6, mentre le versioni utilizzabili su rete telefonica sono in grado di sfruttare la rete 5G.

Accessori

Il nuovo iPad 10 supporterà la prima generazione di Apple Pencil e la nuova Magic Keyboard Folio (venduta per 299 euro). La nuova keyboard, progettata appositamente per questa versione di iPad, permetterà di vivere una migliore esperienza di scrittura: tasti full-size con cosa da 1mm e, per la prima volta, la presenza di un ampio trackpad. Quest’ultimo supporta i gesti multi-touch, permettendo così di fare scroll, swipe, pinch e rendere il movimento del cursore ancora più fluido. La presenza di 14 tasti funzione rende possibile la fruizione di pratiche shortcut e delle funzioni più comuni (come la regolazione di volume o luminosità).

Più vicino all’ambiente

I nuovi iPad 10 sono stati progettati cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale e includono (prima volta per iPad) circuiti stampati con oro totalmente riciclato e rame riciclato al 100% per la main logic board. Inoltre tutti i nuovi modelli iPad rispondono ai più alti criteri Apple sul risparmio energetico e sono privi di mercurio, BFR, PVC e berillio.

Anche il packaging è pensato per essere amico dell’ambiente: in continuità con l’obiettivo di Apple di eliminare tutta la plastica dagli imballaggi entro il 2025, il 97% del packaging dei nuovi iPAd è fatto di fibre vegetali.

Scheda tecnica di iPad (2022)

Apple iPad (2022) Display 10,9″ Liquid Retina display

2360×1640 pixel

Luminosità 500 nit Dimensioni 280,4 x 214,8 x 6,4 mm – 487g (Wi-Fi) 498g (Wi-Fi+Cellular) Processore A14 Bionic Memorie 64GB ROM, 256GB ROM Batteria 10h di durata stimata Comparto multimediale Fotocamera frontale da 12MP Ultra Wide (122° )

Fotocamera posteriore da 12MP

Doppio microfono

Speaker stereo orizzontali Sistema Operativo iPadOS 16

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad 10 sarà disponibile in quattro nuove colorazioni (blue, rosa, giallo e argento) a partire da mercoledì 26 ottobre in doppia configurazione da 64GB e 256 GB, entrambe disponibili nella versione Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular:

Stando a quanto comunicato la nuova versione dell’iPad non andrà a sostituire, almeno per ora, le versioni entry level ma fornirà una più performante alternativa.