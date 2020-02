iPad Pro 2020, Apple potrebbe annunciare una tastiera con trackpad

Secondo le ultime notizie riportate da The Information, il prossimo iPad Pro potrà contare su un interessante accessorio che lo avvicinerebbe di molto ai MacBook. Stiamo parlando di una nuova tastiera dotata di trackpad integrato. In questo modo, l’esperienza utente migliorerebbe in quanto non sarà più necessario utilizzare il touchscreen del display per navigare all’interno del sistema e tra le varie applicazioni.

Come ben sappiamo, la Smart Keyboard proposta da Apple non dispone di una zona sensibile al tocco da utilizzare come sistema di puntamento. Troviamo solamente la tastiera QWERTY, limitandone così l’utilizzo in quanto per la navigazione bisogna interagire con il display touchscreen. Le cose però potrebbero cambiare con il prossimo iPad Pro.

L’arrivo della prossima versione di iPad OS potrebbe fornirci informazioni in più sulle novità che la casa di Cupertino intende introdurre con iPad Pro, se quest’ultimo dovesse essere annunciato dopo la nuova incarnazione del sistema operativo. Dallo scorso anno, Apple lo ha separato da iOS proprio con l’obiettivo di avvicinare l’esperienza utente a quella dei veri e propri notebook.

Secondo alcune indiscrezioni, la nuova tastiera potrebbe essere caratterizzata da un sistema di retroilluminazione dei tasti e adottare il meccanismo a forbice, già presenti sui portali. Insomma, sembra proprio che l’iPad stia subendo una trasformazione passando da un “iPhone ingrandito” a un “MacBook accessibile”. Trattandosi di informazioni non ufficiali, è bene prendere tutto con le dovute cautele. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale.

Apple avrebbe in programma un evento per il 31 marzo in cui dovrebbe annunciare anche il chiacchierato iPhone 9. Con l’emergenza Coronavirus, però, non sappiamo se l’evento è confermato o meno. Nei giorni scorsi, infatti, vari rapporti hanno suggerito che il lancio dei nuovi iPad Pro potrebbe subire ritardi a causa della diffusione del virus. Staremo a vedere.