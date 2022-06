Giornata ricca di novità per Apple che ha appena dato il via alla WWDC 2022, la sua conferenza dedicata agli sviluppatori. Non poteva mancare durante questa serata ricca di aggiornamenti anche l’annuncio di una nuova versione di sistema operativo per iPad, a fianco di iOS 16.

Su quali iPad è possibile installare iPadOS 16? Quali tablet Apple non si aggiorneranno invece mai più?

Apple è la regina del supporto software, soprattutto quando si parla di iPhone e iPad. Dopo aver separato il proprio sistema operativo mobile qualche anno fa in una versione smartphone ed una per i tablet, i due rami si sono sempre più differenziati con funzionalità esclusive in grado di sfruttare le caratteristiche hardware della piattaforma su cui girano.

Con iPadOS 16 la storia non cambia e, a partire da quest’autunno, gli utenti iPad potranno sfruttare la miriade di nuove funzioni appena annunciate da Apple sul palco dell’evento virtuale. Non tutti i modelli di iPad saranno aggiornati, alcuni sono giunti alla fine del supporto software.

È da sottolineare che, in caso di gravi falle di sicurezza, il brand continua comunque a presentare agli utenti delle piccole patch correttive del vecchio sistema operativo anche per alcuni prodotti non più supportati dalle nuove versioni di iPadOS, uno sforzo che non va dato per scontato.

Posso aggiornare il mio iPad ad iPadOS 16?

Se fate parte dei fortunati che dispongono di uno degli iPad compatibili e di un profilo sviluppatore Apple, è per voi già possibile scaricare la prima Beta di iPadOS 16. La beta pubblica arriverà il mese prossimo con la release definitiva prevista per l’autunno. Questi i tablet compatibili:

iPad Pro 12.9 (1a generazione, 2015)

iPad Pro 12.9 (2a generazione, 2017)

iPad Pro 12.9 (3a generazione, 2018)

iPad Pro 12.9 (4a generazione, 2020)

iPad Pro 12.9 (5a generazione, 2021)

iPad Pro 11 (1a generazione, 2018)

iPad Pro 11 (2a generazione, 2020)

iPad Pro 11 (3a generazione, 2021)

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad Pro 9.7 (2016)

iPad (5a generazione, 2017)

iPad (6a generazione, 2018)

iPad (7a generazione, 2019)

iPad (8a generazione, 2020)

iPad (9a generazione, 2021)

iPad Mini (5a generazione,2019)

iPad Mini (6a generazione,2021)

iPad Air (3a generazione, 2019)

iPad Air (4a generazione, 2020)

iPad Air (5a generazione, 2022)

Purtroppo, nonostante la lista sia davvero molto inclusiva, rimangono esclusi da questo giro di aggiornamenti i seguenti tablet Apple che sono già da diversi anni non più aggiornati o hanno da poco raggiunto la fine del supporto: