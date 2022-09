Il lancio dei nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ha portato con sé anche la versione definitiva del nuovo aggiornamento del sistema operativo per smartphone Apple, iOS 16, per tutti i dispositivi compatibili.

Che ne è stato invece di iPadOS 16, la variante dedicata ai tablet dell’azienda? Perché non potete ancora aggiornare il vostro iPad?

Esattamente come iOS 16, iPadOS 16 è stato annunciato da Apple durante la WWDC di alcuni mesi fa. La conferenza dedicata agli sviluppatori non ha solo permesso agli utenti di conoscere in anteprima la maggior parte delle novità previste per questo autunno lato software, ma ha dato il via anche al programma di test in Beta che puntualmente l’azienda di Cupertino lega agli annunci di metà anno.

Le novità attese per i tablet della mela morsicata sono diverse. Tra queste Stage Manager per i modelli dotati di chip Apple M1, miglioramenti alle applicazioni preinstallate e una nuova lavagna virtuale di lavoro chiamata Freeform.

E se con l’arrivo dei nuovi iPhone gli utenti degli smartphone Apple compatibili possono già godersi tutte le novità dell’aggiornamento, gli utilizzatori di iPad sono ancora in attesa di capire quando potranno aggiornare il proprio compagno di lavoro e/o di binge watching.

Perché iPadOS 16 non è già disponibile?

Apple ha dovuto posticipare il lancio di iPadOS 16 a causa di bug con la nuova funzione multitasking Stage Manager (disponibile sugli iPad dotati di chip M1). Questo è stato confermato da Apple stessa in una dichiarazione rilasciata a TechCrunch ad agosto, quindi è una notizia che circola in rete già da qualche settimana.

Quando arriva iPadOS 16 in versione definitiva?

Non ci sono molte informazioni sulla data esatta di rilascio di iPadOS 16, ma possiamo aspettarci di vederlo a ottobre, probabilmente lo stesso giorno in cui iPad 2022 di 10a generazione e iPad Pro 2022 di 4a generazione verranno presentati al pubblico, sempre che i rumor si rivelino corretti.

Come confermato da Apple l’aggiornamento sarà a tutti gli effetti chiamato iPadOS 16.1 quando raggiungerà i tablet degli utenti il prossimo mese:

“Questo è un anno particolarmente importante per iPadOS. Essendo una piattaforma a sé stante con funzionalità specificamente progettate per l’iPad, abbiamo la flessibilità di consegnare iPadOS secondo i suoi tempi. Quest’autunno iPadOS verrà distribuito dopo iOS, come versione 16.1 in un aggiornamento software gratuito“.

Quali iPad sono compatibili con iPadOS 16?

La lista di compatibilità seguirà quella del programma Beta di iPadOS 16. Sono moltissimi gli iPad supportati ma ce ne sono anche molti che purtroppo non possono più essere aggiornati in quanto ritenuti “obsoleti” o non sufficientemente prestanti.

Trovate la lista completa nel nostro articolo dedicato: