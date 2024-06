iPadOS 18, gli iPad abbandonati ed i modelli compatibili

Durante l'attesissimo keynote della WWDC 2024, Apple ha presentato la nuova generazione del sistema operativo per i suoi tablet, iPadOS 18. Sebbene il rilascio ufficiale sia ancora lontano e la Beta pubblica sia prevista per il mese prossimo, gli sviluppatori hanno già accesso alla versione iniziale del software per esplorare le nuove funzionalità e preparare le loro applicazioni per il lancio in autunno.

Quali iPad potranno beneficiare di iPadOS 18? E quali modelli non saranno più aggiornati?

Apple è rinomata per il suo impegno nel mantenere i dispositivi aggiornati con le ultime novità software, prolungando la vita dei suoi iPad anche dopo diversi anni dal lancio. Questo approccio ha permesso agli utenti di godere di un'esperienza sempre al passo con i tempi e più sicura.

Tuttavia, come spesso capita in ambito tecnologico, arriva il momento in cui alcuni modelli più datati devono essere esclusi dai nuovi aggiornamenti per lasciare spazio alle innovazioni. Anche se iPadOS 18 porterà molte novità entusiasmanti, alcuni vecchi modelli non potranno più supportarlo a causa delle loro limitazioni hardware.

È importante sottolineare che, nonostante tutto, Apple continua a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i dispositivi che non possono più essere aggiornati all'ultima versione dell'OS. Questo impegno garantisce che anche i possessori di iPad più vecchi possano continuare a utilizzare i loro dispositivi in modo sicuro, un segno dell'attenzione di Apple nei confronti dei suoi clienti.

Posso aggiornare il mio iPad ad iPadOS 18?

Di seguito vi proponiamo l'elenco completo dei dispositivi che dovrebbero risultare compatibili con iPadOS 18:

iPad Pro con chip M4

iPad Pro 12.9 (3a generazione o successivi)

iPad Pro 11 (1a generazione o successivi)

iPad (7a generazione o successivi)

iPad Mini (5a generazione o successivi)

iPad Air (3a generazione o successivi)

iPad Air con chip M2

A rimanere esclusi quest'anno saranno iPad (6a generazione), iPad Pro da 12.9 pollici (2a generazione) e iPad Pro da 10.5 pollici, che entrano cosi a far parte della lista dei dispositivi dichiarati vintage dall'azienda di Cupertino. Di seguito l'elenco completo dei dispositivi non più supportati: