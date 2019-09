iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: dati su RAM e batteria

4 GB di RAM e 3.100 mAh di batteria per iPhone 11. 6 GB di RAM e 3.190 mAh di batteria per iPhone 11 Pro che arriva a 3.500 mAh per iPhone 11 Pro Max.

Apple ha presentato la nuova generazione di iPhone due giorni fa. Vi abbiamo raccontato tutti i dettagli sulle novità annunciate durante il keynote in diversi articoli dedicati. L’azienda di Cupertino, storicamente, non fornisce alcuni dati tecnici come capienza della batteria e quantitativo di memoria. Stavolta, ci ha pensato il noto OnLeaks che – con un suo post su Twitter – ha dato il via alle prime indiscrezioni a tal proposito.

Secondo il leaker, il processore A13-Bionic è assistito da 4 Gigabyte di RAM nel modello più economico iPhone 11 e da 6 Gigabyte di RAM in iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Informazioni non del tutto nuove, dato che già nei giorni precedenti alla presentazione si era fatto riferimento a questi numeri. I dati, però, si scontrano con le informazioni dei benchmark preliminari di Geekbench dove si parla di 4 Gigabyte anche per iPhone 11 Pro.

For those who care about these details #Apple never share officially, seems like: – #iPhone11 = 4GB RAM + 3110mAh battery (Xr = 3GB + 2942mAh)

– #iPhone11Pro = 6GB RAM + 3190mAh battery (Xs = 4GB RAM + 2658mAh)

– #iPhone11ProMax = 6GB RAM + 3500mAh (Xs Max = 4GB RAM + 3174mAh) — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 12, 2019

Il post su Twitter menziona tre differenti capienze per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Max: rispettivamente 3.100 mAh, 3.190 mAh e 3.500 mAh. Sono informazioni credibili se consideriamo che, durante l’evento ufficiale, Apple ha parlato di un incremento dell’autonomia per tutta la nuova generazione che va da un’ora a cinque ore.

Insomma, si tratterebbe di un aggiornamento importante. Per avere un termine di paragone, ricordiamo le caratteristiche dei modelli della generazione precedente: iPhone Xr (3 GB di RAM e 2.942 mAh di batteria), iPhone Xs (4 GB di RAM e 2.658 mAh di batteria) e iPhone Xs Max (4 GB di RAM e 3.174 mAh di batteria).

In ogni caso, sottolineiamo che i dati relativi ai nuovi iPhone 11 non sono ufficiali e che la veridicità verrà confermata nel tempo non appena i nuovi iPhone verranno testati.