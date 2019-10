iPhone 11 Pro Max, è lui il miglior smartphone per Consumer Reports

Grazie a batteria e fotocamera, iPhone 11 Pro Max ha ottenuto 95 punti guadagnandosi la prima posizione. Seguono iPhone 11 Pro con 92 punti e Galaxy S10+ con 90 punti. iPhone 11 è in ottava posizione.

iPhone 11 Pro Max è il miglior smartphone per Consumer Reports. Il noto portale ha aggiornato la propria classifica facendo scivolare il Galaxy S10+ di Samsung in terza posizione, preceduto da iPhone 11 Pro. Batteria e fotocamera sono stati i cavalli di battaglia che hanno permesso ai nuovi arrivati di casa Apple di occupare i gradini più alti del podio.

Durante i test effettuati dal portale, iPhone 11 Pro Max ha raggiunto un’autonomia di 40,5 ore. Si tratta di un enorme passo in avanti rispetto alle 29,5 ore che il suo predecessore era riuscito a ottenere. Scendono a 34 e 27,5 le ore di autonomia rispettivamente per iPhone 11 Pro e iPhone 11. La verifica della batteria viene effettuata utilizzando “un dito robotico programmato per mettere il telefono in una serie di attività progettate per simulare il giorno medio di un consumatore. Il robot naviga in Internet, scatta foto, utilizza la navigazione GPS e, naturalmente, fa telefonate”.

Per quanto riguarda invece la qualità fotografica, Consumer Reports non fornisce molti dettagli a riguardo limitandosi ad affermare che i dispositivi hanno ottenuto “alcuni dei punteggi più alti” in questa categoria. Tutti e tre i modelli hanno ottenuto un punteggio molto buono per la parte fotografica, raggiungendo l’eccellenza nella parte video.

I nuovi iPhone hanno dovuto anche affrontare un test di resistenza e di impermeabilità. Mentre tutti sono sopravvissuti al test di resistenza all’acqua, iPhone 11 Pro non ha superato a pieni voti il test di resistenza alle cadute. “Nel caso dell’iPhone 11 e 11 Pro Max, i telefoni testati hanno superato tutte le 100 cadute con piccoli graffi. Ma quando abbiamo controllato l’iPhone 11 Pro dopo 50 cadute, abbiamo scoperto che il suo display era rotto e non funzionava. Si è anche rotto un secondo campione”.

Complessivamente, comunque, iPhone 11 Pro Max ha ottenuto 95 punti guadagnandosi la prima posizione, seguito da iPhone 11 Pro con 92 punti e da Galaxy S10+ con 90 punti. iPhone 11, invece, è presente in ottava posizione.