iPhone 11 Pro Max, schermo promosso a pieni voti da DisplayMate

Per DisplayMate ha promesso con A+ il display di iPhone 11 Pro Max che offre “prestazioni di visualizzazione notevolmente migliori rispetto ad altri smartphone concorrenti”.

Non poteva mancare il giudizio di DisplayMate sulla qualità dello schermo del nuovo iPhone 11 Pro Max. Il noto portale che valuta la qualità dei pannelli ha assegnato all’ultimo arrivato in casa Apple il miglior punteggio, A+. Il dispositivo garantisce “prestazioni di visualizzazione notevolmente migliori rispetto ad altri smartphone concorrenti”.

iPhone 11 Pro Max offre una serie di miglioramenti rispetto al display di iPhone Xs Max, tra cui una luminosità di picco di 821 nits (superiore del 71%) per un livello medio dell’immagine (APL) del 50% che porta a un miglioramento della visibilità in condizioni di luce ambientale elevata. Nella schermata principale, lo smartphone ha raggiunto una luminosità molto elevata di 901 nits. Il tutto accompagnato da un aumento del 15% dell’efficienza energetica rispetto al predecessore.

Oltre ai miglioramenti, l’iPhone 11 Pro Max ha anche impostato una serie di record, tra cui la riflettanza dello schermo più bassa al 4,5%, una variazione della luminosità del 25% negli angoli di visione a 30 gradi e la massima risoluzione dello schermo visibile di 2,7 K. Per DisplayMate, è assolutamente inutile aumentare ulteriormente la risoluzione del display e i pixel per pollice fino a 4K (3940 x 2160 pixel) per puro marketing senza alcun vantaggio visivo per l’occhio umano.

iPhone 11 Pro Max gode, inoltre, della gestione automatica del colore che passa automaticamente alla gamma di colori corretta per qualsiasi contenuto di immagine visualizzato, quindi le immagini appaiono automaticamente con i colori corretti e con il giusto grado di saturazione. Il dispositivo, infine, presenta una precisione del colore e del contrasto “indistinguibile dal prefetto”.

Insomma, per il portale, il dispositivo ha un “display di livello superiore impressionante”. In fondo, non ci si aspettava un risultato diverso dato che Apple ha sempre integrato pannelli di alta qualità. Tutta l’analisi dettagliata di DisplayMate è consultabile tramite questo link.