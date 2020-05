iPhone 12, ci vediamo al Black Friday!

I nuovi iPhone 12 si fanno attendere. Il possibile ritardo della futura generazione di smartphone targati Apple è già nell’aria da diverso tempo, da quando è cominciata la pandemia. Un nuovo report del fondo di investimento Cowen Investment Bank sembrerebbe confermare questa ipotesi suggerendo che probabilmente dovremo attendere fino a novembre. Periodo che – tra Black Friday e festività natalizie – dà il via alla stagione dei grandi acquisti.

La motivazione ancora una volta sarebbe da ritrovare nell’esplosione dell’emergenza sanitaria che ha avuto un impatto su tutti i settori. La pandemia dunque potrebbe aver rallentato la catena di produzione. A tal proposito, la previsione degli analisti è di 30 milioni di unità spedite per il Q2 2020. Di queste, il 77% sarebbe rappresentato dalla generazione di iPhone 11 e dal recente iPhone SE 2020.

Il ritardo potrebbe non intaccare le vendite dato che – come detto in apertura – i nuovi iPhone 12 arriverebbero giusto in tempo per la stagione degli acquisti. Il rapporto conferma, inoltre, altre indiscrezioni precedenti affermando che i modelli dovrebbero essere quattro: iPhone 12, 12 Max, 12 Pro e 12 Pro Max. Tutti dovrebbero essere dotati di connettività 5G e di un display OLED di differenti dimensioni.

Quasi scontata la presenza del nuovo chip A13-Bionic che potrà contare su un modem 5G fornito da Qualcomm. Quanto al comparto fotografico, i primi due sarebbero dotati di una doppia fotocamera, a cui si aggiunge una terza fotocamera nei modelli di iPhone 12 Pro. Abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate in un articolo, raggiungibile a questo link.

Insomma, sembra ormai certo che bisognerà attendere di più per i nuovi iPhone. Attendiamo informazioni ufficiali in merito. Resta da capire però quando Apple deciderà di presentarli. Non è escluso infatti che possa annunciarli ufficialmente molto prima rispetto alla data di commercializzazione. Staremo a vedere!