iPhone 12: modelli, caratteristiche e prezzi

I futuri iPhone 12 non arriveranno prima di settembre, ma la macchina delle indiscrezioni si è già messa all’opera da diverso tempo. Nelle scorse ore, sono emersi molti dettagli a proposito dei prossimi smartphone di casa Apple a cura di fonti ritenute spesso affidabili sulle vicende di Cupertino. Tutte le anticipazioni di Max Weinbach di XDA-Developers sono state messe insieme dal canale YouTube, EveryThingApplePro.

Scopriamo dunque come si presenteranno i futuri dispositivi del colosso californiano. Le informazioni trapelate sono sufficienti per cominciare a compilare quella che dovrebbe essere la scheda tecnica.

Partiamo subito dal numero di modelli. Apple sarebbe intenzionata ad allargare ancor più il suo catalogo, proponendo ben 4 modelli differenti:

iPhone 12

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

I primi due modelli integrerebbero un display OLED Super Retina rispettivamente da 5,4 pollici e 6,1 pollici. La frequenza di aggiornamento resterebbe standard (60 Hz). Sarebbe dunque simile al pannello degli attuali top di gamma. Le versioni Pro invece sarebbero i primi a poter contare sulla tecnologia ProMotion, introdotta dal colosso di Cupertino sugli iPad Pro che alzerebbe il refresh rate a 120 Hz. Quanto alla diagonale, si parla di 6,1 pollici per 12 Pro e di 6,7 pollici per la variante Max.

Insomma, in questo modo (e alla luce del nuovo iPhone SE 2020) Apple andrebbe incontro alle esigenze di tutti: da chi desidera schermi dalle grandi dimensioni a chi preferisce dimensioni più contenute.

In tutti i modelli, la piattaforma hardware sarà affidata al processore A14-Bionic che dovrebbe essere il primo di Apple a poter contare su un modem 5G. Chip che sarà fornito da Qualcomm. La gamma iPhone 12, dunque, potrebbe essere la prima a supportare il nuovo standard di rete.

Credit- EverythingApplePro

Se il cuore pulsante sarà lo stesso, diversi saranno i tagli di memoria. 4/128-256 GB per iPhone 12 (e Max) e 6/128-256-512 GB per iPhone 12 Pro (e Max). Su questi ultimi due sono spuntati dettagli anche per quanto riguarda la capienza della batteria, che dovrebbe essere da 4.400 mAh. Un salto importante dovuto probabilmente all’energia richiesta dal 5G.

Da un punto di vista estetico, i futuri smartphone dovrebbero essere caratterizzati da bordi piatti e da un notch più piccolo, in cui verrà ospitata la tecnologia Face ID migliorata. Quanto al comparto fotografico, iPhone 12 e 12 Max sarebbero dotati di una doppia fotocamera, a cui si aggiunge una terza fotocamera nei modelli di iPhone 12 Pro.

Non solo. Secondo alcune voci, ci sarebbe anche il sensore LiDAR utilizzato già sui nuovi iPad Pro. Questo terzo sensore offrirebbe funzionalità avanzate per il rilevamento della profondità, migliorando la qualità delle foto scattate in modalità Ritratto. Come con iPadOS, questo particolare sensore potrebbe aprire la strada a nuovi utilizzi che sfruttano la realtà aumentata. Le indiscrezioni non si esauriscono qui. Apple avrebbe migliorato anche le capacità del teleobiettivo passando da uno zoom 2X a uno zoom 3X.

Arriviamo infine al capitolo prezzi e disponibilità. La pandemia da Coronavirus potrebbe aver provocato dei ritardi sulla tabella di marcia. La nuova generazione di iPhone è attesa per il mese di settembre, come da tradizione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, però, l’arrivo potrebbe essere rimandato di almeno un mese. Non è escluso comunque che venga confermata la presentazione a settembre e che venga posticipata solamente l’effettiva disponibilità sul mercato.

Apple potrebbe nuovamente abbassare il prezzo di partenza. Stando a quanto riportato dal leaker Jon Prosser, i prezzi di partenza sarebbe i seguenti:

iPhone 12 da 649 dollari

iPhone 12 Max da 749 dollari

iPhone 12 Pro da 999 dollari

iPhone 12 Pro Max da 1.099 dollari.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

Tenendo in considerazione l’aumento che tocca il nostro mercato, si presuppone che in Italia i prezzi possano partire da 749 euro. Ad ogni modo, ricordiamo che non si tratta di informazioni ufficiali e quindi potrebbero cambiare in sede di presentazione.

Ricapitoliamo le informazioni trapelate:

iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 pollici OLED Super Retina 6,1 pollici OLED Super Retina 6,1 pollici OLED Pro-Motion 6,7 pollici OLED Pro-Motion Refresh rate 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz Processore A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic A14 Bionic RAM 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB Storage 128/256 GB 128/256 GB 128/256/ 512 GB 128/256/512 GB Fotocamere doppia doppia Tripla + LiDAR Teleobiettivo 3x Tripla + LiDAR Teleobiettivo 3x Batteria – – 4.400 mAh 4.400 mAh