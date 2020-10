iPhone 12: quanto costa riparare lo schermo?

Apple ha annunciato da pochi giorni la nuova generazione di iPhone 12. Parliamo di quattro dispositivi che vanno incontro alle diverse esigenze degli utenti, tanto in termini di dimensioni quanto in termini economici. I primi ad arrivare sul mercato sono iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Proprio su questi, il colosso di Cupertino ha svelato quanto costa la riparazione dello schermo fuori garanzia.

Proprio come iPhone 11 Pro, il prezzo applicato da Apple in Italia è di 311,20 euro. Questa cifra potrebbe essere diversa se la riparazione avviene in uno dei Centri di Assistenza Autorizzati. Ovviamente, il prezzo viene applicato qualora si trattasse di danno accidentale non coperto dalla garanzia legale. Se invece si è acquistato un piano di garanzia Apple Care+ che protegge contro i danni accidentali, l’intervento sarà soggetto a una franchigia di 29 euro.

Per il momento, il colosso californiano non ha rivelato i prezzi invece per la riparazione dello schermo per la versione Mini e Pro Max. Per quanto riguarda invece il costo della garanzia Apple Care+, parliamo di 169 euro per iPhone 12 e 229 euro per iPhone 12 Pro.

Di seguito, ricordiamo le configurazioni disponibili per ogni modello assieme ai relativi prezzi:

iPhone 12 Mini (prenotabile dal 6 novembre)

64 GB a 839 euro

128 GB a 889 euro

256 GB a 1.099 euro

iPhone 12

64 GB a 939 euro (prenotabile su Amazon)

128 GB a 989 euro (prenotabile su Amazon)

256 GB a 1.109 euro (prenotabile su Amazon)

iPhone 12 Pro

128 GB a 1.189 euro

256 GB a 1.309 euro

512 GB a 1539 euro

iPhone 12 Pro Max (prenotabile dal 6 novembre)

128 GB a 1.289 euro

256 GB a 1.409 euro

512 GB a 1.639 euro