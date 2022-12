Una coppia di giovani californiani, coinvolta in un pericoloso incidente, è stata messa in salvo grazie al sistema di sicurezza integrato di Apple iPhone 14.

Come molti ormai sapranno gli ultimi modelli dello smartphone dalla casa di Cupertino integrano al loro interno il “Crash Detection e Emergency SOS”, un sistema di allerta che è in grado di rilevare incidenti stradali e chiamare in automatico i soccorsi, anche dove non c’è campo. Ed è il classico esempio di strumento che è meglio avere e non dover usare ma da avere prontamente a disposizione in caso di bisogno. Siamo sicuri che i protagonisti di questa vicenda la pensino esattamente come noi.

L’auto dei due è infatti precipitata in un canyon profondo circa 90 metri a lato della Angeles Forest Highway nella foresta nazionale di Angel, a circa 30km da Los Angeles. L’iPhone di uno dei due ha registrato l’impatto attivando in maniera autonoma il citato Crash Detection System inviando una chiamata di soccorso al Montrose Search & Rescue Team che ha poi inviato un elicottero.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022

Sebbene non sia il primo caso in cui Crash Detection ha dimostrato la sua utilità, quanto avvenuto è la conferma dell’ottima capacità di “collaborazione” tra Crash Detection ed Emergency SOS. Il primo infatti sfrutta l’accelerometro dual-core del telefono, per rilevare un improvviso cambiamento di velocità, indizio di un possibile incidente. L’Emergency SOS, invece, consente di utilizzare i satelliti per inviare avvisi da un luogo privo di copertura Wi-Fi o servizio di telefonia mobile. E in questo caso è stato proprio Crash Detection ad attivare Emergency SOS per inviare l’avviso di emergenza e allertare i soccorritori.

Al momento, Emergency SOS è disponibile in Nord America, Regno Unito, Irlanda, Francia e Germania: gratuito per i primi due anni, Apple non ha ancora comunicato quale sarà il costo del servizio superato il periodo di prova.

Tuttavia il sistema non è privo di limiti: recenti rapporti hanno suggerito che Crash Detection stesse inviando chiamate ai servizi di emergenza sanitaria dalle montagne russe, alcune delle quali possono interrompersi bruscamente. Un portavoce di Apple, interrogato sulla cosa, a suo tempo si era limitato a dire che la funzione Crash Detection è “estremamente accurata nel rilevare gravi arresti anomali” e sarebbe andata migliorando nel tempo.