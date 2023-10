iPhone 15 si surriscalda? Attenti che arriva la truffa

Non c'è alcun richiamo per l'iPhone 15 Pro di Apple ma una serie di truffatori si spacciano, in America, per importanti vettori quali Verizon per sfruttare i problemi reali di surriscaldamento dell'iPhone 15 Pro e convincere i proprietari di iPhone a inviare i loro telefoni come parte di un falso richiamo. A raccontarlo è stata una giornalista di Mashable, la quale è stata recentemente oggetto di questa truffa.

I truffatori fingono di essere rappresentanti di Verizon e contattano i clienti che hanno ordinato l'iPhone 15 Pro. Affermano che il telefono è difettoso a causa del surriscaldamento e cercano di convincere le persone a inviarlo immediatamente per una "restituzione e sostituzione d'emergenza". Organizzano persino il ritiro tramite FedEx e promettono, ovviamente, di spedire un nuovo iPhone 15 Pro non appena quello difettoso verrà registrato dal deposito.

La truffa sembra convincente perché si basa su una falla reale dell'iPhone 15 Pro. Tuttavia, gli esperti di truffe consigliano di essere cauti quando si ricevono chiamate inaspettate e di verificare sempre le informazioni.

Nel caso della giornalista di Mashable, ha contattato direttamente Verizon per confermare la legittimità della chiamata e ha scoperto che era una truffa.

I truffatori hanno fornito a FedEx un indirizzo fittizio in Florida e un numero di telefono con un prefisso del Kentucky. La parola "returns" (restituzioni) era persino scritta in modo errato come "retuns". Nonostante la consegna da parte di FedEx, la giornalista non ha consegnato il suo iPhone.

Verizon ha chiarito che non effettua chiamate telefoniche per richiami o problemi di prodotto. La truffa si basa sul surriscaldamento dell'iPhone 15 Pro, ma Apple ha affrontato il problema con un aggiornamento software, non con un richiamo.

Gli utenti dell'iPhone 15 che riscontrano problemi di surriscaldamento dovrebbero assicurarsi di aver installato l'aggiornamento iOS 17.0.3, il quale ha dimostrato di risolvere il problema.