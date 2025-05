Google Pixel Watch 2 a MENO DI META' PREZZO! DOPPIO SCONTO!

Se siete alla ricerca di uno smartwatch Android che combini design elegante, tecnologie avanzate per il benessere e funzionalità di sicurezza, questa è l'occasione giusta per voi. Su Amazon potete acquistare oggi il Google Pixel Watch 2 al prezzo eccezionale di 199,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 399€. Ma non è tutto: grazie a un ulteriore sconto del 20% al check-out, il prezzo finale scende a soli 159,99€. Un'offerta davvero imperdibile per uno dei dispositivi wearable più innovativi attualmente disponibili sul mercato.

Google Pixel Watch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel Watch 2 è pensato per chi desidera monitorare la propria salute e il proprio benessere in modo intelligente e continuo. Grazie alla sinergia tra Fitbit e l'Intelligenza Artificiale di Google, questo smartwatch è in grado di offrire un monitoraggio cardiaco preciso, utile sia per l'attività fisica che per il controllo dello stress. La funzione "Risposta del corpo" rileva segnali fisici di stress grazie a un sensore continuo di attività elettrodermica (cEDA), supportato da misurazioni della temperatura cutanea e della frequenza cardiaca variabile.

A livello di sicurezza, Google Pixel Watch 2 offre funzioni fondamentali come il rilevamento delle cadute e l'SOS emergenze, capaci di contattare automaticamente i servizi di emergenza o i vostri contatti di fiducia in caso di necessità. Il tutto è racchiuso in una cassa in alluminio leggerissima abbinata a un cinturino sportivo grigio verde, perfetto per l'uso quotidiano e le attività sportive.

Dotato di Wi-Fi, Wear OS 4 e piena compatibilità con tutte le app Google, questo orologio intelligente offre anche accesso immediato a Google Assistant, Google Wallet e Google Maps, trasformandosi in un compagno indispensabile per la vita di tutti i giorni.

Se desiderate un wearable completo, elegante e affidabile, Google Pixel Watch 2 a soli 159,99€ rappresenta una scelta eccellente, difficile da battere in termini di rapporto qualità-prezzo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch per ulteriori consigli.

