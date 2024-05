iPhone 16 Pro potrebbe ereditare questa novità dell'iPad Pro OLED

Le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi si sono rivelate esatte: il nuovo iPad Pro con schermo OLED presenta un prezzo di partenza più elevato, fissato a 1.219€ e 1.569€, a seconda delle dimensioni scelte. Nonostante il rincaro, l'investimento sembra giustificato dll'introduzione dello schermo OLED, del chip Apple M4 con una memoria più veloce, e al raddoppio dello spazio di archiviazione.

L'aumento della memoria interna di base a 256GB rispetto ai precedenti 128GB è un miglioramento significativo per questo dispositivo, soprattutto considerando che Apple tende a pubblicizzare l'iPad Pro come una possibile alternativa ai notebook. In aggiunta, la presenza di una porta USB-C compatibile con la connettività Thunderbolt permette di collegare facilmente SSD esterni per espandere ulteriormente lo spazio a disposizione.

Questa novità suggerisce anche una possibile direzione per i futuri modelli di iPhone, in particolare per l'iPhone 16 Pro, il quale potrebbe ereditare l'upgrade alla capacità di archiviazione già introdotta con l'iPhone 15 Pro Max l'anno scorso. La tendenza ad aumentare lo spazio di archiviazione interno si riflette nella crescente necessità memoria, dovuta non solo all'uso tradizionale ma anche all'evoluzione del software e delle applicazioni.

La mossa di Apple di incrementare il prezzo dell'iPad Pro OLED si accompagna a miglioramenti significativi che ne giustificano il costo aggiuntivo. Insieme all'ampliamento della capacità di archiviazione e alla potenza del nuovo chip M4, la compatibilità con Thunderbolt apre nuove possibilità di utilizzo, rendendo questo dispositivo un'ottima scelta per gli utenti professionali e non solo.